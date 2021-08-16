رابط نتائج التوجيهي 2021 في الأردن عبر موقع وزارة التربية والتعليم

حالة من الترقب والقلق تصيب أولياء أمور طلاب الثانوية العامة الأردنية، خاصة بعد انتهاء الاختبارات وانتظار موعد النتيجة الذي تفصلنا عنه ساعات، لذلك زادت عمليات البحث عبر موقع البحث العالمي «جوجل» عن رابط نتائج التوجيهي 2021 في الأردن لمعرفة نتيجة الطلاب.

وفي إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها الجريدة وموقع «الوطن»، لأبنائنا طلاب الثانوية العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية، نستعرض رابط نتائج التوجيهي 2021 في الأردن، وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم بالدولة العربية الشقيقة، وذلك في التقرير التالي:

رابط نتائج التوجيهي 2021 في الأردن

ووفق الموقع الرسمي على الإنترنت لوزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية، فإن وزير التربية والتعليم بالمملكة الدكتور محمد خير أبو قديس، يعقد غدًا الاثنين الموافق 16 أغسطس، مؤتمرًا صحفيًا في مركز الوزارة لإعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيهي 2020 – 2021.

وستظهر بعدها نتيجة الثانوية العامة الأردنية «التوجيهي بالأردن»، بعدها مباشرة عبر موقع الوزارة، ويمكن الاطلاع على رابط نتائج التوجيهي 2021 في الأردن، من خلال الدخول بشكل مباشر من هنـــا أو هنـــا.

وفي تصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم بالمملكة، أكد أن نتائج الطلاب في الثانوية العامة الأردنية مبشرة هذا العام، وهي تحافظ على نفس معدل العام الماضي، وأن التأخير في إعلان النتيجة هو التدقيق الشديد.

وأوضح أنه بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات، وبدأت بعدها مرحلة التدقيق والمطابقة، موضحًا أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بإجراء دورة تكميلية استثنائية لامتحانات الثانوية العامة، لكن سيتم بحث الأمر بعد صدور النتائج.

وأضاف أن الوزارة تبدأ الاستعداد حاليًا لاستقبال العام الدراسي الجديد، من خلال التواصل مع وزارة الصحة، التي تخطط لوضع بروتوكول تعاون، يضمن عدم ضمان حماية الطلاب من الإصابة بجائحة كورونا المستجد، بالإضافة إلى الإجراءات الحالية التي تضمنت تطعيم جزء كبير من المعلمين، والطلاب، خاصة بعد تخفيض سن التطعيم لعمر الـ 12 عاما.