يبحث الكثير من الطلاب بالمملكة الأردنية الهاشمية عن موعد صدور نتائج التوجيهي 2021 بالأردن بعد انتهاء اختبارات الثانوية العامة، وذكرت وزارة التعليم الأردنية أن النتيجة سيتم إعلانها قريبًا عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها، خاصة من طلاب الثانوية العامة في الدول العربية الشقيقة، موعد صدور نتائج التوجيهي 2021 بالأردن، وفقًا لموقع وزارة التربية والتعليم الأردنية، وذلك في السطور التالية..

موعد صدور نتائج التوجيهي 2021 بالاردن

وبحسب موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية فإن موعد صدور نتائج التوجيهي 2021 بالأردن سيكون غدًا الاثنين في تمام الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي لدولة الأردن الشقيقة، حيث يعقد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد خير أبو قديس مؤتمرًا صحفيًا في مركز الوزارة لإعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2020 – 2021.

وأضاف الموقع أن النتيجة ستكون متاحة لطلاب التوجيهي التكميلي عبر الموقع الرسمي للوزارة، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا، بعد إعلانها بشكل رسمي غدًا الاثنين.

وكان أبو قديس كان أعلن في تصريحات صحفية سابقة لوكالة الأنباء الأردنية، أن الوزارة انتهت من تصحيح أوراق الامتحانات، وبدأت بعدها مرحلة التدقيق والمطابقة، وحتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بإجراء دورة تكميلية استثنائية لامتحانات الثانوية العامة، لكن سيتم بحث الأمر بعد صدور النتائج.

وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا على استقبال العام الدراسي الجديد 2021 – 2022، حيث يتم إعداد بروتوكول صحي يتم وضعه مغ وزارة الصحة، من أجل ضمان سلامة الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.

وأشار إلى أن الإجراءات الصحية المتخذة حاليًا رغم فعاليتها، خاصة فيما يخص تطعيم المعلمين وطلاب الجامعات، وتخفيض سن التطعيم إلى عمر 12 عاما، إلا أن الوزارة تسعى حاليًا لتحديث الإجراءات لضمان المزيد من حماية الطلاب.