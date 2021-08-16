انتشال جثة عامل غرق في نهر النيل بسوهاج

لقي عامل مصرعه غرقا أثناء الاستحمام في نهر النيل بجوار كوبري طما العلوي دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، حيث تم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى طما المركزى، وتبين للأجهزة الأمنية والنيابة العامة، عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتم إخطار النيابة العامة والتي باشرت التحقيقات في الواقعة، وصرحت بدفن الجثة.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد ورود بلاغ بغرق شخص في نهر النيل بجوار كوبري طما العلوي، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

تبين من المعاينة والفحص، غرق «عامر. ف. ع»، 23 سنة عامل، ويقيم بناحية دائرة المركز، وتم انتشال الجثة، وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرة، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزي.

بسؤال والد المتوفي المدعو «فراج. ع. ف» 65 سنة، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية أكد أنه أثناء قيام نجله بالاستحمام بنهر النيل ولعدم إجادته السباحة توفي غرقاً، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، وأفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

يذكر أن مدينة طما شهدت الأسبوع الماضي، غرق طفل أثناء الاستحمام في نهر النيل بجوار كوبري طما العلوي.