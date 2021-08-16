رحلت قبل استكماله.. تفاصيل دور دلال عبد العزيز في مسلسل «عالم موازي»

حالة من النشاط الفني، عاشتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، حتى الأيام الأخيرة من حياتها، إذ كانت تواصل عملها بشكلٍ طبيعي، وتسعى لتحقيق نجاحات كثيرة، فقد حظيت بجماهيرية واسعة، وتمتعت بخفة ظل واسعة، ارتبط بها الأجيال الجديدة، لاسيما في الأعمال التي تُشارك فيها ابنتها الفنانة دنيا سمير غانم.

ورحلت دلال عبد العزيز، عن عالمنا، قبل استكمال تصوير عدد من الأعمال، لعل أبرزها مسلسل «عالم موازي» الذي كان من المُقرر عرضه في موسم رمضان الماضي، إلا أنَّ القدر حال دون ذلك، إذ أصيبت بفيروس كورونا، لتتسارع وتيرة الأحداث لتنتهي برحيلها يوم 7 أغسطس.

وكشف مصدر من داخل أسرة عمل «عالم موازي»، تفاصيل دور دلال عبد العزيز في المسلسل، موضحًا لـ«الوطن» أنَّها كانت تُجسد دور رئيس حي المنطقة التي يدور فيها الأحداث، إذ كان يجمعها مشاهد بغالبية الأبطال، لافتًا إلى أنَّها كانت قد انتهت من تصوير عدد كبير من المشاهد قبل الرحيل.

الانتهاء من تصوير 20 يومًا

وأوضح المصدر، أنَّ المخرج كان اجتاز أكثر من «20 يوم تصوير»، وكان يتبقى عدد قليل من المشاهد، إلا أنّ عدد من الممثلين، منهم دلال عبد العزيز، أصيبوا بفيروس كورونا، ليتوقف وقتها ولأجلٍ غير مسمى.

وأكّد أنَّ مصير مسلسل «عالم موازي»، مازال مجهولًا حتى الآن، لاسيما في ظل توقف الحديث تمامًا عن هذا المشروع، عقب وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، قائلًا: «مش قادرين حتى نسأل عن المسلسل من باب الذوق.. مش قادرين».

أبطال مسلسل عالم موازي

يذكر أنّ مسلسل «عالم موازي»، من بطولة دنيا سمير غانم، ودلال عبد العزيز، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، ومحمد أوتاكا، وهو من إخراج وإنتاج هشام جمال.