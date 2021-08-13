أول تعليق لـ نيللي كريم بعد مهاجمتها بسبب دلال عبد العزيز

تجاهلت الفنانة نيللي كريم موجة الانتقادات التي تعرضت لها عقب إقامتها لحفل زفافها على هشام عاشور، لاعب الاسكواش السابق، الأربعاء الماضي، بعد مرور 3 أيام على وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، والتي لم تحضر مراسم الجنازة أو الدفن على غرار عدد من نجوم الفن.

نيللي كريم توجه رسالة لجمهورها

واكتفت نيللي كريم بنشر صورة لها هي وزوجها هشام عاشور عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» وعلقت عليها قائلة «لقد تلقينا الكثير من المشاعر الإيجابية، شكرا لكم جميعا».

وجاء هذا التعليق الأول للفنانة نيللي كريم بعد حالة الهجوم الكبيرة التي كانت قد تعرضت لها من قبل البعض، بسبب إقامتها لحفل زفاف بعد وفاة الفنانة دلال عبد العزيز بأيام قليلة.

دفاع هالة صدقي عن نيللي كريم

وكانت قد دافعت عنها الفنانة هالة صدقي مساء أمس من خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كشفت فيها عن أن نيللي كريم لا تربطها علاقة صداقة بعائلة الفنانة دلال عبد العزيز وبناتها دنيا وايمي سمير غانم، كما أنهم لم يعملا معا من قبل.

يذكر أن الفنانة نيللي كريم كانت قد احتفلت يوم الأربعاء الماضي بحفل زفافها على لاعب الأسكواش السابق هشام عاشور في هاسيندا وايت، في مدينة الساحل الشمالي وسط حضور عدد من الأصدقاء المقربين والفنانين.

فنانون حضروا حفل زفاف نيللي كريم

حضر حفل الزفاف عدد كبير من النجوم ومن بينهم جمال العدل والذي كان هو وكيل نيللي كريم فى كتب الكتاب، كما حضر عمرو دياب وأحمد السقا وكريم فهمي وآسر ياسين ومحمد فراج وكاملة أبو ذكري وحسن أبو الرووس وريهام عبد الغفور وعدد آخر من الفنانين.

وخلال حفل الزفاف ظهرت نيللي كريم بإطلالتين الأول هو فستان بسيط للغاية باللون الأبيض مع طرحه طويلة بيضاء، والثاني كان أيضا فستان باللون الأبيض.