رامي رضوان: حالة دلال عبد العزيز قبل وفاتها كانت أصعب مما يتخيله أحد

قال الإعلامي رامي رضوان، إن أسرته قضت 5 شهور في معاناة كبيرة، أثناء مرض الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، «الـ 5 شهور دول كانوا بلا حياة، طول الوقت كنا بنحاول نعمل اللي علينا، يارب يكون ربنا هدانا إننا نعمل الصح، بذلنا كل ما في وسعنا عشان نكون على الطريق الصح».

الأسرة كانت ترعاها طوال الـ24 ساعة

وأضاف «رضوان»، خلال تقديمه برنامج «مساء دي إم سي»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أنه كان يأمل من الله أن تمر دلال عبد العزيز من هذه الوعكة الصحية الشديدة للغاية والصعبة جدًا على خير، ولكن قدر الله نفذ، موضحًا أن ما بذلته أسرتها من مجهود كان يكمن في رعايتها طوال الـ24 ساعة.

كنا نأمل أن نمر من الوعكة الصحية ولو بشكل جزئي.. لكن قدر الله نفذ

وأشار الإعلامي إلى أن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز كانت صعبة فوق ما يتخيله أحد، «أي دواء كانت هتاخده كنا نقراه كلنا ونفهم إيه هو وأعراضه الجانبية إيه، بنحاول نجتهد إنها تتلقى العلاج الصح عشان نمر من هذه الوعكة، ولو بشكل جزئي، بس دي إرادة الله سبحانه وتعالى».