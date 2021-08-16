نتيجة الثانوية العامة 2021.. تفوق الطالبات على الطلاب في «علمي وأدبي»

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ الوزارة انتهت من إعداد نتيجة الثانوية العامة 2021 في شكلها النهائي، حيث أصبحت جاهزة للاعتماد من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن المقرر إعلانها ظهر غد الثلاثاء، مؤكدا أنّ المؤشرات الأولية الخاصة بنتيجة الثانوية، العامة تشير إلى تفوق الطالبات على البنين في الشعبتين العلمية والأدبية.

نتيجة الثانوية العامة 2021 تشير إلى حصول طلاب «علمي علوم» على أعلى الدرجات

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ نتيجة الثانوية العامة 2021 سوف تظهر مستويات الطلاب الحقيقي في الشعبتين العلمية والأدبية، كما أنّ نتيجة الثانوية العامة ستعلن مفصلة من حيث درجات المواد والنسب التقديرية، علاوة على ظهورها في المدارس صباح الأربعاء المقبل الموافق 18 أغسطس الحالي، لافتا إلى أنّ المؤشرات الأولية تشير إلى حصول طلاب شعبة علمي علوم على أعلى الدرجات في الامتحانات.

مصدر بـ«التعليم»: مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021 تشير إلى عدم حصول أي طالب على 100%

ونوه المصدر، بأنّ مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021 جيدة جدا، وهناك كثير من طلاب الشعبتين العلمية والأدبية حصلوا على الدرجات النهائية في العديد من المواد، بينما لم يحصل أي طالب على 100% كنسبة نجاح إجمالية، لافتا إلى أنّ نتيجة الثانوية العامة سوف تكون مختلفة عن العام الماضي تماما.

ويبحث كثير من الطلاب، عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، كما يبحث الطلاب كذلك، عن رابط النتيجة بالاسم دون رقم الجلوس، وهو ما تقدمه لكم «الوطن» من خلال هذا الرابط، حيث يمكن لجموع الطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة، مجانا دون تكلفة أي مبالغ مالية، وبمنتهى السهولة واليسر، وذلك فور إعلانها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.