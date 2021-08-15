وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2021 لا تزال في مرحلة الإعداد

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن نتيجة الثانوية العامة 2021 ما تزال في مرحلة الإعداد، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة بكل التفاصيل في الواحدة ظهرا، يوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس الجاري، موضحا أن هناك طلابا كثيرين في الشعبتين العلمية والأدبية حصلوا على الدرجات النهائية في بعض المواد، وأن امتحانات الثانوية العامة هذا العام قاست مستويات الطلاب، وسيتم تحديد نقاط القوة والضعف للطلاب في العديد من المواد الامتحانية خلال إعلان النتيجة، ليعلم كل طالب مستواه الحقيقي.

نتيجة الثانوية العامة 2021.. طلاب كثيرون حصلوا على الدرجات النهائية في بعض المواد

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه عقب الانتهاء من إعداد نتيجة الثانوية العامة 2021، سيتم إعداد تقرير بها من خلال شرائح المجاميع وأوائل طلاب الثانوية العامة خلال الساعات القليلة المقبلة، مؤكدا أن جائحة فيروس كورونا لم يكن لها أي تأثير خلال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة، منوها بأن أعمال التصحيح تمت إلكترونيا ولا يشوبها أي أخطاء.

وزير التعليم: إعداد التقرير النهائي لنتيجة الثانوية العامة 2021 خلال ساعات

وأوضح وزير التعليم، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إعلان مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021، قائلا: «لا يعلم أحد مؤشرات نتيجة الثانوية العامة ومن يدعي ذلك كاذب»، منوها بأنه حتى الآن المجاميع مطمئنة ولا تدعو للقلق، وأن وزارة التربية والتعليم هدفها الأول تطوير منظومة الامتحانات في مصر، لكي تعتمد جميعها على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

شوقي: مجاميع نتيجة الثانوية العامة 2021 مطمئنة ولا تدعو للقلق

وخصصت «الوطن» رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقعها الإلكتروني لضمان دقة وصول النتائج بسهولة ويسر إلى جميع طلاب الثانوية العامة مجانا، دون أي تكاليف يتحمّلها القارئ، ويمكن الإطلاع على مجاميع نتيجة الثانوية العامة من خلال هذا الرابط.