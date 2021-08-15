كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2021، مؤكدا أنّه لا أحد يستطيع الوصول للنتيجة قبل اعتمادها وإعلانها رسميا، وأعمال تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب تمت إلكترونيا في مراكز مؤمنة جيدا، وسيتم إعلان النتيجة رسميا الثلاثاء المقبل في مؤتمر صحفي بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

«شوقي» يوضح حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2021

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنّه لا صحة لتسريب نتيجة الثانوية العامة 2021، كما أنّ نسبة النجاح مطمئنة ولا تختلف كثيرا عن الأعوام الماضية، والاختلاف يكمن فقط في شرائح توزيع الدرجات على أسئلة الامتحانات.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنّ الوزارة حريصة على الكشف عن حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2021، منعا لأي بلبلة من أي نوع بين الطلاب وأولياء الأمور، مشددا على عدم الالتفات لما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات غير دقيقة بشأن النتيجة.

«التعليم»: لا صحة لتسريب نتيجة الثانوية العامة

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أنّ نتيجة الثانوية العامة ستعلن الثلاثاء المقبل عقب المؤتمر الصحفي، مشيرا إلى أنّ الامتحانات عقدت ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا بنظام البابل شيت والأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز الاختلافات في نتيجة الثانوية العامة 2021 عن الأعوام الماضية، وهي كما يلي:

- لأول مرة يحضر وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.

- تكشف نتيجة الثانوية العامة عن المجموع الكلي للطالب.

- تعلن نتيجة الثانوية العامة 2021 ترتيب الطالب في كل مادة على مستوى دفعته.

- يتم الإعلان عن ترتيب الطالب على مستوى مدرسته ومحافظته وإدارته التعليمية.