مخرج فيلم «ميني بار» عن مشاهد الراحل فايق عزب غير المكتملة: لن نحذفها

قال المخرج محمد الخضري، إنّ الفنان الراحل فايق عزب، كان واحدًا من المُشاركين في فيلمه «ميني بار»، والذي لازال يُجرى تصويره حتى الآن.

وأوضح «الخضري»، في تصرح خاص لـ«الوطن»، أنَّ فايق عزب كان مُشاركًا بدورًا هامًا في أحداث الفيلم، رافضًا الإفصاح عن تفاصيله بعد، لكنه رحل قبل استكمال التصوير، لاسيما وأنّ العمل توقف أكثر من مرة على مدار عامٍ ونصف العام تقريبًا بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأكّد مخرج الفيلم، أنَّه لن يُحذف مشاهد فايق عزب من العمل، وسيُجرى حل وفاته وعدم استكمال مشاهده، بشكلٍ درامي، قائلًا: «مشاهده هتفضل موجودة، والجمهور هيتفرج عليه لما يشوف الفيلم ويدعي له بالرحمة، خصوصًا إنه كان فنان متميز وعلى قدر عال من الموهبة».

سيرة ومسيرة فايق عزب

ورحل الفنان فايق عزب، عن عمالنا يوم 19 نوفمبر الماضي، داخل مستشفى العجوزة، عن عمر ناهز 77 عامًا، وذلك إثر إصابته بفيروس كوورنا.

فايق عزب من مواليد عام 1943، وقد أثرى المكتبة الفنية سواء في السينما أو المسرح أو التليفزيون بأكثر من 250 عمل فني، منهم مسلسل «الأسطورة»، و«سلسال الدم»، و«الكابوس»، و«أوراق التوت»، و«القاصرات»، و«ابن النظام»، و«أشجار النار»، و«سيدنا السيد»، و«الريان»، و«أزمة سكر»، وكذلك أفلام «وبعد الطوفان»، «محطة مصر»، و«أزمة شرف»، و«أدرينالين»، و«عزبة آدم»، و«حسن ومرقص»، و«الجزيرة»، و«كود 36».

أبطال فيلم ميني بار

فيلم ميني بار، من بطولة الفنان صلاح عبد الله، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ومدحت تيخا، وشيما الحاج، وعلاء مرسي، وأمينة، ومحمد أوتاكا، وطاهر أبو ليلة، وإبرام سمير، وحسن عبد الفتاح، وصبري عبد المنعم، ومحمود فارس وعلاء زينهم، وهو من تأليف طارق رمضان وإخراج محمد الخضري.