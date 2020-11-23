بعد رحيل فايق عزب.. موقف هاني رمزي من الجزء الثاني لـ"غبي منه فيه"

انتشرت مؤخر أنباء تفيد تقديم فيلم "غبي منه فيه" الجزء الثاني للفنان هاني رمزي خلال الفترة المقبلة، بعد وفاة الفنان فايق عزب منذ أيام متأثراً بإصابته بكورونا.

ومن جانبه، أكد "هاني"، لـ"الوطن"، أن الفيلم لم يعرض عليه حتي الآن، مؤكداً أن الجزء الأول من الفيلم حقق نجاحاً كبيراً، وبالتالي لن أوافق علي أي سيناريو سوي في كفاءة ونجاح الجزء الأول.

ووضع صناع الجزء الثاني من فيلم "غبي منه فيه" فكرة مبدئية لأحداث الفيلم الذي لم يتعاقد عليه الفنان هاني رمزي إلى الآن رغم إبداء موافقته المبدئية على تقديمه، انطلاقاً من حالة النجاح الجماهيري التي حققها الجزء الأول وقت عرضه عام 2004.

وعلمت "الوطن" أن أحداث الجزء الثاني مبنية على شخصية "ضبش"، التي جسدها الفنان الراحل حسن حسني في الجزء الأول قبل 16 عاما، حيث يبدأ الفيلم بإظهار وجود نزاع بين "سلطان" و"ضبش"، وعلى إثره يقرر الأول الانتقام من الأخير بالسطو على عدد من المحال التجارية، مرتدياً قناعا على شكل وجه "ضبش" لتوريطه مع الأجهزة الأمنية، وتتوالى الأحداث.

ودارت أحداث الجزء الأول حول شخصية "سلطان" التي قدمها الفنان هاني رمزي، والذي يشعر باليأس من تحقيق حلمه بالزواج من حبيبته "سامية" التي جسدت دورها الفنانة نيللي كريم التي أعطى له والدها مهلة شهر واحد كي يعد خلاله بيت الزوجية، فتعرفه سامية على زوج خالتها "ضبش" الذي جسد دور الفنان طلعت زكريا، والذي يشاركه في سرقاته لمساعدته، لكنه يوقعه في المتاعب بسبب غبائه الشديد.

وشارك في بطولة الفيلم كل من نيللي كريم، حسن حسني، طلعت زكريا، وسيناريو أحمد عبد الله، ومن إخراج رامي إمام.

وفقد "غبي منه فيه" 4 من أبطاله في فترات متفاوتة، هم: حسن حسني، وطلعت زكريا، وسعيد طرابيك، وآخرهم فايق عزب الذي رحل عن عالمنا، الخميس الماضي، متأثراً بإصابته بفيروس "كورونا" الذي أودي بحياته داخل أحد مستشفيات القاهرة.