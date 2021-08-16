معلومات عن مسلسل موضوع عائلي لماجد الكدواني: 10 حلقات فقط

يواصل الفنان ماجد الكدواني تصوير أحدث أعماله الفنية خلال الفترة الحالية مسلسل موضوع عائلي، مع المنتج أحمد الجنايني، ويتعاقد المنتج على باقي أبطال المسلسل في الأدوار الثانوية وضيوف الشرف.

وفي التقرير التالي نعرض أبرز معلومات المسلسل :-

- المسلسل مكون من 10 حلقات فقط، وهو ما يتجه إليه المنتجون في الوقت الحالي بتقليل عدد الحلقات لتتناسب مع طبيعة عرضها .

- يعرض المسلسل على أحد المنصات الرقمية.

- يعتبر المسلسل أول أعمال ماجد الكدواني الموجهة للمنصات الإلكترونية.

- انضمت الفنانة أمينة خليل مؤخراً إلى المسلسل، حيث أنها ستظهر كضيفة شرف في الحلقات الأولى من العمل الدرامي .

- المسلسل يدور في إطار كوميدي اجتماعي تشويقي، ويناقش قضية جديدة على ماجد الكدواني تخص العائلات.

«موضوع عائلي» من تأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال، وإخراج أحمد الجندي.

آخر أعمال الفنان ماجد الكداواني

كان آخر أعمال الفنان ماجد الكداواني، تجسّيده دور اللواء مراد في مسلسل «الاختيار 2.. رجال الضل»، الذي قدم من خلاله دور اللواء مراد، والعمل من بطولة أحمد مكي وكريم عبد العزيز .

وفي مجال السينما، كانت آخر أعمال الفنان ماجد الكداوني فيلم «مش أنا» مع الفنان تامر حسني الذي، لازال ينافس بدور العرض ويحقق إيرادات عالية.

وفيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» من بطولة كريم عبدالعزيز، ودينا الشربيني، وغادة عادل، وبيومي فؤاد، ومحمود حميدة، وتأليف أيمن وتار، الذي يعرض بالسينمات .

وفيلم «وقفة رجالة» من بطولة الفنان سيد رجب، شريف دسوقي، بيومي فؤاد، وجسد من خلاله شخصية شهدي رجل الأعمال شهير لديه الكثير من الأموال الطائلة والمشروعات التي يملكها، ولكن لا تزال الصداقة عامل أساسي ومهم في حياته، حيث أنه بعد تعرض أحد أصدقاءه لوفاة زوجته تنقلب حياتهم رأساً على عقب، تم رفعه من دور العرض مؤخراً.