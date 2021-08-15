أمينة خليل تستعد لتصوير مشاهدها في «موضوع عائلي» مع ماجد الكدواني

بعد النجاح الكبير الذي حققته الفنانة أمينة خليل في مسلسلها «خلي بالك من زيزي» في شهر رمضان الماضي 2021، تحضر أمينة خلال الفترة الحالية للظهور كضيف شرف في مسلسل «موضوع عائلي» مع الفنان ماجد الكدواني.

وعلمت «الوطن» أن أمينة مفاجأة الحلقات الأولى من المسلسل، الدور مختلف وجديد ولم تقدمه من قبل.

وبدأ مخرج مسلسل «موضوع عائلي» تصوير العمل الدرامي بمشاهد أولية مع الفنان ماجد الكدواني وشيرين رضا ورنا رئيس، بعد عدّة تأجيلات أكثر من شهر بسبب انشغال ماجد الكدواني بتصوير أعمال أخرى جديدة، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية مطلع العام الجديد.

مسلسل «موضوع عائلي» مكون من 10 حلقات، وسيتم عرضه على إحدى المنصات التي لم يتم تحديدها بعد.

آخر أعمال أمينة خليل خلال الفترة الماضية

حققت أمينة خليل نجاحاً كبيراً من خلال مسلسل «خلى بالك من زيزي»، وشاركها البطولة محمد ممدوح وعلي قاسم وصفاء الطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين وبيومي فؤاد ومحمد فراج، وتأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، وناقشت أحداث المسلسل موضوع لم يناقش صناع الدراما من قبل، وهي مرض تشتت الانتباه وفرط الحركة .

وظهرت كضيفة شرف خلال فيلم «أعز الولد»، وهو من تأليف شريف نجيب، وإخراج سارة نوح، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تدور الأحداث حول خمسة أطفال يتعرضوا للاختطاف أثناء توجههم إلى المدرسة، فتقرر الجدات التصدي للمختطفين وإعادتهم بأنفسهن سالمين، وشارك في بطولته كلا من ميرفت أمين، دلال عبد العزيز، شيرين، رجاء الجداوي قبل وفاتها.