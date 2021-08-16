برئاسة وزيرة التجارة.. وفد من اتحادي «الصناعات» و«الغرف» يزور ليبيا خلال أيام

تعتزم وزارة التجارة والصناعة، تنظيم زيارة إلى ليبيا، خلال الأيام القليلة المقبلة؛ بهدف البحث عن فرص لتعزيز التبادل التجاري والاستثمار في القطاع الخاص بين البلدين.

وقال مسئول بالوزارة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ستكون على رأس وفد حكومي وممثلين من القطاع الخاص، منهم مسئولين باتحاد الصناعات المصرية، وغرفة الإسكندرية التجارية برئاسة أحمد الوكيل؛ لزيارة دولة ليبيا.

الزيارة استكمالا لزيارة مدبولي السابقة إلى طرابلس

وأشار المسؤول، إلى أن الزيارة تأتي استكمالا للزيارة الحكومية إلى طرابلس، التي أجراها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في أبريل الماضي، على رأس وفد رفيع المستوى، مكون من 11 وزيرا، منهم البترول والإسكان والمرافق، والنقل، والتضامن، والتجارة والصناعة، والاتصالات، والصحة، والتعليم، والتعاون الدولي، والقوى العاملة، بجانب رئيس هيئة الاستثمار.

ولفت إلى أن تلك الزيارة فتحت مجالات أمام القطاع الخاص المصري؛ للمشاركة في عمليات إعادة الإعمار في ليبيا.

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وأوضح المسئول أن الزيارة المرتقبة ستشهد لقاءات مع مسئولين حكوميين وممثلين من القطاع الخاص الليبي؛ لبحث زيادة التجارة والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين الجانبين، موضحا أن قطاع التشييد ومواد البناء المصري من بين أبرز القطاعات المستفيدة من الاستقرار الليبي.

السوق الليبية قادرة على استيعاب كميات هائلة من السلع المصرية

من جانبه، قال سمير نعمان وكيل المجلس التصديري لمواد البناء، إن الزيارات التي يقوم بها المسئولون الحكوميون تمثل دفعة للقطاع الخاص في ليبيا، مؤكدا أن السوق الليبية تعد من أهم الأسباب بالنسبة للشركات المصرية، سواء تعلق الأمر بالجانب التجاري أو الاستثماري، لأكثر من سبب، من بينها غياب مشكلات النقل والتقارب الجغرافي بين مصر وليبيا.

وأشار «نعمان» إلى أن السوق الليبية قادرة على استيعاب كميات هائلة من السلع المصرية، وفي مقدمتها سلعتي الحديد والأسمنت، باعتبارهما من أهم السلع في عملية إعادة الإعمار.