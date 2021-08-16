خلال 6 ساعات.. مصرع فتاتين وسيدة سقطن من أدوار مرتفعة في ظروف غامضة

خلال 6 ساعات شهدت عدة دوائر في محافظتي القاهرة والجيزة، 3 وقائع سقوط من أدوار مرتفعة لفتاتين وسيدة ولقوا مصرعهن جميعا، ولا تزال الأجهزة الأمنية تكثف من تحرياتها؛ للوصول إلى أسباب سقوطهن.

قتل سيدة وإلقاء جثتها من الطابق الثامن

البداية من القاهرة، عندما تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس، بلاغا من الأهالي بمصرع سيدة إثر سقوطها من الطابق الثامن من منزلها في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «ريهام ع ع»، 38 سنة، وسط بركة من الدماء في الشارع أسفل العقار المقيمة به.

وتوصلت التحريات أن السيدة كانت متواجدة في الشقة بمفردها أثناء الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

فيما فجر الطب الشرعي مفاجأة، حيث أكد أن السيدة تعرضت للقتل بالخنق قبل سقوطها من أعلى، وتم تشكيل فريق بحث وجار تكثيف الجهود لكشف غموض الواقعة وضبط الجناة.

جثة وسط بركة دماء

كما تلقى مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر، بلاغا من الأهالى بمصرع فتاة إثر سقوطها من منزلها بالطابق السادس، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى «فريال ع»، 17 سنة، وسط بركة من الدماء أسفل العقار المقيمة به.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

سقوط سودانية من الطابق الـ14

فما تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا بمصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق الـ14 بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة سودانية تدعى «ريهام محمد يعقوب»، 14 سنة، وسط بركة من الدماء أسفل العقار المقيمة به.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري، وتبين من خلال التقرير أنه لا توجد شبهة جنائية وتم التصريح بالدفن.

فيما تقدم الأب ببلاغ ضد والدة الفتاة يتهمها هي وزوجها بالتسبب في وفاة ابنته؛ لذا قررت النيابة العامة التحفظ على الجثة وتشريحها؛ لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وطلبت استدعاء والدة الفتاة وزوجها؛ لسماع أقوالهما فيما هو منسوب إليهما، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

ولاتزال الأجهزة الأمنية تباشر تحرياتها؛ لكشف غموض تلك الوقائع.