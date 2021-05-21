بعد كثرة العثور عليها.. تعرف على مصير الجثث المجهولة في مشرحة زينهم

أصبحت الجثث المجهولة التي يتم العثور عليها في محافظتي القاهرة والجيزة ظاهرة، وذلك بسبب كثرة أعدادها المتزايدة كل عام، في ظل تأكيد مصدر بالطب الشرعي بأن مشرحة زينهم استلمت 290 جثة مجهولة في 2020، من أقسام الشرطة بالقاهرة والجيزة.

وأضاف المصدر، أن توافد الملايين يوميا علي محافظتي القاهرة والجيزة سواء للعمل أو للعلاج أو للتسول هو ما جلعهمما أكبر محافظتين في أعداد الجثث المجهولة، مشيرا إلى أن تلك الجثث أكثر من 95% منها يكون سبب الوفاة مرضي أو حادث سيارة أو وفاه طبيعية، والـ5% المتبقية تكون الوفاه جنائية «قتل صاحبها باي وسيلة ما».

وأردف المصدر، أنه حتى الـ5% التي تكون فيها الوفاة جنائية نتيجة القتل، فغالبا ما يتم الكشف عن هوية صاحب الجثة من قبل رجال المباحث، وذلك حتى يتم كشف غموض الجريمة وضبط مرتكبها.

وحول مصير الجثث التي لا يتم التوصل إلى هويتها ومن ثم تسليمها لذويها، أكد المصدر أن مصير تلك الجثث المجهولة بعد مضي المدة القانونية داخل مشرحة زينهم وهي 3 أشهر، يكون الدفن بمقابر الصدقة الخاصة بمستشفيات جامعة القاهرة والكائنة في منطقة زينهم، وتحديدا خلف المشرحة، وبالنسبة لإجراءات الجثث المجهولة منذ دخولها مشرحة زينهم وحتى خروها للدفن في مقابر الصدقة كالتالي:

أولا: بمجرد دخول الجثة المجهولة يتم تسجيلها في دفتر خاص بالجثث المجهولة ويتم ترقيمها في الدفتر، وكذلك عمل كارتة بالرقم وتعليقها في قدم الجثة، بجانب كارت آخر في الذراع، ويتم تصوير الجثة وأخذ عينة لإجراء تحليل البصمة الوراثية، والتحفظ على نتيجة العينة داخل المعمل لمطابقتها مع عينة أي شخص يحضر فيما بعد ويدعي صلته بالمتوفي وذلك من خلال الصور.

ثانيا: يتم انتظار قرار النيابة العامة، الذي في أغلب الأحيان يكون بالكشف الظاهري فقط، وذلك بناء على تحريات المباحث التي نقلت الجثة إلى المشرحة، وقامت بفحصها والتأكد بأنه لا توجد شبهه جنائية في الوفاة، وفي حال اشتباه الطبيب الشرعي أو مفتش الصحة في الوفاة، يتم إخطار النيابة العامة، التي بالطبع تصدر قرارها بالتشريح وتطلب من المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وكشف هوية صاحب الجثة.

ثالثا: تنتظر الجثة في ثلاجة مشرحة زينهم لمدة لا تقل عن 3 أشهر، أملا في التعرف على صاحبها أو صاحبتها.

رابعا: بعد مرور 3 أشهر ترسل النيابة قرارا بالدفن في مقابر الصدقة الخاصة بمستشفيات جامعة القاهرة بمنطقة زينهم.

خامسا: يتم تغسيل وتكفين الجثث المجهولة بواسطة فاعلي الخير والذين على اتصال مستمر بالمشرحة للاستعلام عن اي قرارات من النيابة العامة بشأن دفن جثث مجهولة، حيث الجميع يتسابق من أجل دفنهم، حيث بمجرد عليهم بوجود جثث مجهولة يحضرون بالأكفان وسيارات نقل الموتى وبعد تجهيزها والصلاة عليها، يتم دفنها في المقابر بالرقم نفسه، الذي تم تسجيلها به منذ دخولها المشرحة، تحسبا للسؤال عنها من ذوي المتوفى في أي وقت.