العثور على 4 جثث في القاهرة والجيزة خلال الـ12 ساعة الماضية

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة، حوادث مأساوية، خلال الـ12 ساعة الماضية، إذ عثرت الأجهزة الأمنية على 4 جثث، وجرى نقلهم إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بالتشريح لمعرفة سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها لكشف ظروف وملابسات تلك الوقائع.

العثور على جثة سيدة داخل شقتها

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وبالانتقال واستئذان النيابة العامة جرى كسر باب الشقة وتبين العثور على جثة صاحبه الشقة، وتدعى نحمده عبد المنعم، في العقد السادس من العمر، وترتدي كامل ملابسها، وبالفحص تبين أن الجثة في حالة تعفن، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها

دهس شاب أسفل عجلات أحد القطارات

وفي الجيزة، تلقت غرفة عمليات غرفة النجدة، بلاغًا بدهس شاب أسفل عجلات أحد القطارات في محطة قطار إمبابة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، كما تبين أثناء الفحص عدم وجود أي مستندات تدل على هوية صاحب الجثة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية المتوفي واستدعاء أسرته.

العثور على جثة شاب في بولاق الدكرور

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغًا بالعثور على جثة شاب بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبالانتقال تبين العثور على جثة مجاهد فواز، في العقد الثالث من العمر ويحمل جنسية دولة اليمن، وبالفحص تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، ونقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أحد مسؤولي السفارة اليمنية بالقاهرة لإنهاء إجراءات استلام وسفر الجثمان.

سقوط ربة منزل من الطابق الرابع

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا بسقوط ربة منزل من الطابق الرابع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة ربة منزل تدعى صفاء، 22 سنة، إثر سقوطها من شرفة منزلها بدائرة قسم الشرطة، وبسؤال أسرتها لم تتهم أحدًا في وفاتها، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي قررت نقل الجثة إلى مشرحة زينهم للتشريح لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن.