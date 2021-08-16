مدبولي: سنبدأ الدراسة في المدارس والجامعات دون قلق بفضل «تطعيم كورونا»

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّ الحكومة ستعمل على تطعيم العاملين بالجامعات والمدارس والطلاب والموظفين تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الصدد.

وأضاف «مدبولي»، خلال تروؤسه اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد اليوم، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، أنّ تطعيم أطراف منظومة المدارس ستجعلنا نبدأ العام الدراسي بأمان ودون قلق من انتشار الفيروس.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أنّ الحكومة ستواصل استكمال تطعيم العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، قائلا: «التطعيم ضد كورونا بمثابة درع يقي المجتمع من هذا الخطر».

تطعيم العاملين بالمدارس والجامعات والجهاز الإداري والطلاب ضد كورونا

وناقش الاجتماع الضوابط والمحددات الخاصة بآليات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، للعاملين والطلاب بالمدارس والجامعات، والعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة.

13 وزيرا مشاركين في اجتماع اللجنة العليا لكورونا

شارك في الاجتماع 13 وزيرا، هم الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كما شارك في الاجتماع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

مستشار رئيس الجمهورية ورئيسا «الشراء الموحد» و«هيئة الدواء» بين الحضور

وحضر الاجتماع أيضا، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وعدد من المسؤولين برئاسة مجلس الوزراء.