بدء اجتماع لجنة كورونا برئاسة مدبولي على خلفية ارتفاع الإصابات

بدأ اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، منذ قليل، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك على خلفية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية.

اجتماع اللجنة العليا لكورونا ينظر تطورات «الوضع الوبائي»

ومن المُقرر أنَّ تنظر «عليا كورونا»، خلال اجتماعها اليوم، تطورات الوضع الوبائي للإصابات بالفيروس في مصر، مع تسجيل وزارة الصحة والسكان ارتفاع متزايد بشكل يومي في إصابات كورونا على مدار الأسبوع الماضي، لتُقرر اتخاذ أية قرارات جديدة، أو يظل الوضع على ما هو عليه حالياً، حسب الوضع الوبائي للفيروس في مصر.

وكانت الإصابات الجديدة بـ«كورونا»، المُسجلة رسمياً بموجب التحاليل والإشاعات، وفق البروتوكول لوزارة الصحة والسكان، قد انخفضت على مدار الأسابيع الماضية، لتُناهز 40 إصابة يومياً، إلا أن الإصابات المؤكدة بالفيروس تخطت أمس عتبة الـ100 إصابة لأول مرة منذ أسابيع طويلة.

«موجة رابعة» من الإصابات بكورونا متوقعة قريباً

ويتوقع خبراء الأمراض الصدرية والأوبئة، أن تشهد الفترة المقبلة «موجة رابعة جديدة» من الإصابات بكورونا، وذلك خلال فترة التقلبات الجوية المتوقعة مع تقلب الفصول، وهي «الموجة» المتوقع أن تبدأ أواخر الشهر الجاري، أو خلال شهر سبتمبر المقبل، حسبما صرح عدد من أعضاء اللجنة العلمية لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان في وقت سابق.

وزارة الصحة تعلن تخطي إصابات كورونا حاجز الـ«100 حالة» في يوم

وأعلنت وزارة الصحة، في بيانها اليومي بشأن الإصابات المستجدة بفيروس كورونا، تسجيل 101 إصابة جديدة ثبتت إيجابية إصاباتها بفيروس كورونا المستجد عبر التحاليل المعملية، فضلاً عن تسجيل 4 وفيات خلال إحصائيات الوزارة بشأن مستجدات الإصابات والوفيات بكورونا يوم أمس الأحد.

وارتفع إجمالي عدد المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد، والذين تعافوا من الإصابة بالفيروس إلى نحو 234 ألف حالة، كما أوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان صحفي صادر عن الوزارة في الساعات الأولى من صباح اليوم.