%50 مبيعات الأوكازيون الصيفي.. و«الملابس» تطالب بمهرجان للتسوق

طالب تجار الملابس الجاهزة بالغرف التجارية، وزير التموين والتجارة الداخلية بمد الأوكازيون الصيفي، لمدة شهر تزامنًا مع معارض أهلا بالمدارس؛ ليشمل فترة دخول المدارس والجامعات لاستفادة المواطنين من التخفيضات.

%50 مبيعات الأوكازيون الصيفي

وقال التجار، إن الأوكازيون الصيفي، منذ انطلاقة يوم 2 أغسطس الجاري، حقق مبيعات بنسبة 50%.

من جانبه، قال خالد سليمان نائب رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة، إن التجار مستمرون في عروض الأسعار حتى 25 أكتوبر؛ لتعويض خسائرهم، متوقعًا أن يحقق الأوكازيون الصيفي نسبة مبيعات تتجاوز الـ70%.

فرصة ذهبية.. تخفيضات 70%

وأشار نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن المحلات قامت بعمل تخفيضات تبدأ من 50 حتى 70%؛ لتنشيط المبيعات في فترة الأوكازيون الصيفي؛ بهدف تحريك الأسواق، واصفا التخفيضات بأنها فرصة ذهبية للمواطنين.

شعبة «الملابس» تطالب بمهرجان للتسوق

وناشد «سليمان» الحكومة بضرورة السماح لهم باقامة مهرجان للسياحة والتسوق لمدة شهر، يبدأ من 15 ديسمبر؛ لتحريك الأسواق.

وفى سياق متصل، قال عمرو حسن رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة السابق، إن ملابس الأوكازيون الصيفي خارج الزيادات السعرية؛ لكسر حالة الركود، لافتًا إلى أن معظم مصانع وتجار الملابس الجاهزة يعانون من مشاكل مالية وعدم توفير سيولة مالية.

ولفت رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة السابق، إلى أن أي زيادة في الأسعار ليست في صالح المنتجين والتجار، وستزيد من الركود، لافتا إلى أن المحلات تشهد إقبالًا أكبر من الأسواق الشعبية بالمقارنة بفترة ما قبل الأوكازيون.