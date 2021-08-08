الغرف التجارية تتلقى مقترحات أصحاب المخابز لتحريك سعر الرغيف: «10 قروش»

بدأت الغرف التجارية، في تلقي مقترحات أصحاب المخابز، حول تحريك سعر رغيف الخبز. وطالب عطية حماد رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة، برفع سعر رغيف الخبز ليصبح بـ10 قروش بدلا من 5 قروش، وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن الـ5 قروش الإضافية ستوجه لتطوير «الوجبة المدرسية» في العام الدراسي المقبل، مشددا على ضرورة الإبقاء على وزن وقطر رغيف الخبز والتكلفة كما هي دون تغيير لأصحاب المخابز.

وأشار «حماد» إلى أن زيادة سعر رغيف الخبز إلى 10 قروش، ستوفر للدولة 8 مليارات جنيه، وفقا لتقديره.

وأكد رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة، أن أصحاب المخابز لم تصلهم حتى الآن، أي تعليمات من وزارة التموين والتجارة الداخلية، حول تحريك سعر رغيف الخبز.

وأوضح أن ما يجري تداوله حاليا حول مقترحات تحريك سعر رغيف الخبز، هي مجرد آراء لأصحاب المخابز، مشيرا إلى أن رأي أصحاب المخابز استشاري فقط فيما يتعلق بالخبز، مستبعدا رفع سعر رغيف الخبز إلى 25 قرشا دفعة واحدة، وربما يصل إلى هذا السعر بعد عامين.

واقترحت الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالغرف التجارية، رفع سعر الرغيف المدعم لـ25 قرشا، بدلا من 5 قروش حاليا، وزيادة وزنه إلى 150 جراما بدلا من 90 جراما، وأن تصبح حصة الفرد المقيد على البطاقة التموينية 3 أرغفة بدلا من 5.