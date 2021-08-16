لضخ دماء جديدة.. حركة تنقلات في الإدارات والأقسام بتعليم مطروح

أعلن عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح عن حركة تنقلات داخل ديوان عام مديرية التربية والتعليم، في الإدارات والأقسام الفنية والإدارية، بغرض تجديد الدماء في سبيل الإرتقاء بالمنظومة التعليمية.

وإستعرض وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال اجتماع عقده، اليوم، الخطوط العريضة للعمل خلال المرحلة المقبلة بالمديرية، في حضور عدد من مسئولي الإدارات الداخلية والأقسام الإدارية بحضور منى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية وصباح محمد مدير عام الشئون المالية والإدارية.

تعليم مطروح.. نعمل على تحقيق التكامل الوظيفي والتميز العلمي

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح على ضرورة تعميق روح الجماعة والتعاون بين كافة عناصر المديرية في سبيل تحقيق أهداف نعمل عليها، وتتمثل في التكامل الوظيفي والتميز التعليمي بكافة الإدارات التعليمية بالإضافة إلي الالتزام بالانضباط والتحلي بالاخلاص والصدق والأمانة والقدرة علي تحمل المسئولية لضمان تحقيق عملية تعليمية متميزة تعود بالنفع علي الطلاب، لافتاً إلى أنه علي مدار حياته الوظيفية لا يجامل أحدا والجميع سواسية أمامه.

العمل وفق منظومة متكاملة في تعليم مطروح

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح في ختام الاجتماع أن العمل يسير في تعليم مطروح وفق منظومة متكاملة وعمل مؤسسي محترم يسوده التعاون والجدية والتفانى من الجميع، وتقدير المسئولية، متمنيا التوفيق والسداد والنجاح لمديري الإدارات الداخلية ورؤساء الأقسام في مهمتهم الجديدة، والعمل على الإرتقاء بالتعليم في جميع المدارس على مستوى الإدارات والقطاعات التعليمية في محافظة مطروح من إدارة الحمام شرقا وحتى السلوم غربا وسيوة جنوبا.