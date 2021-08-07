«تعليم مطروح» تحصد المراكز الأولى بمسابقتي الإلقاء ومسرحة المناهج

حققت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح المراكز الأولى في مسابقات الأنشطة على مستوى الجمهورية، خاصة مسابقات المسرح الشعري، التي نظمتها الإدارة العامة للأنشطة الطلابية بالوزارة.

وأشاد عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم السبت، بالجهود المتواصلة والنجاحات البارزة للقطاع التعليمي بالمحافظة، لافتاً إلى أن الجد والاجتهاد أساس التفوق والإبداع، وأن الزرع أتى غرسه الغزير، بحصد المراكز الأول والثاني والخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة الإلقاء المسرحي الشعري.

مدرسة الشهيد عبدالكريم حجاج تحصد المركز الأول بمسابقة الإلقاء

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إن الطالب عمار ياسر مصطفى، بمدرسة الشهيد عبد الكريم حجاج الثانوية العسكرية، حصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في المسابقة، بينما نالت الطالبة مريم حسن، بمدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات، المركز الثاني على مستوى الجمهورية في المسابقة ذاتها.

وأشار وكيل الوزارة إلى حصول فريق تعليم مطروح على المركز الخامس على مستوى الجمهورية، في مسابقة مسرحة المناهج الخاصة بالمرحلة الابتدائية، مؤكداً أن ذلك الإنجاز يضاف لسلسلة النجاحات البارزة والمتواصلة خلال المرحلة الأخيرة، والتي جاءت نتيجة عمل مؤسسي محترم يسوده الجدية والالتزام والتكامل والانضباط والعمل بروح الفريق الواحد.

تعليم مطروح يهنىء الفائزين والقيادات التعليمية المشرفة

وقدم وكيل وزارة التربية التعليم الشكر والعرفان إلى إسماعيل جاتو، مدير عام الإدارة العامة للتعليم العام، ومنى ناصف، مدير عام الشئون التنفيذية، وسلوى لطفي، موجه عام التربية المسرحية، والموجهين الأوائل والموجهين والطلاب، تقديراً لهذا الإنجاز الكبير على مستوى الجمهورية، الذي جاء تتويجاً للأداء المتميز والجهود المثمرة طوال العام الدراسي.

كما قدم «سلامة» التهنئة إلى معلمي ومديري مدارس طه ساطور والثانوية العسكرية والشهيد الرويني الابتدائية المشرفين على الطلاب، والمشاركين في تصفيات المسابقة بمختلف مراحلها، وأولياء أمور الطلاب، واصفاً إياهم بشركاء النجاح والإنجاز، معتبراً أن ذلك يأتي تتويجاً لجهود فريق عمل متعاون ومجتهد، متمنياً مزيد من النجاح والتقدم لجميع أبناء مطروح المشاركين في مختلف الأنشطة والمسابقات.

تعليم مطروح يهدي إنجاز مسابقة الإلقاء المسرحي لمحافظ الإقليم

وأهدى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إنجاز مسابقة الإلقاء المسرحي إلى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مؤكداً أنه لا يدخر جهداً في سبيل تقديم كافة أوجه الدعم للمنظومة التعليمية بالمحافظة، وتوجيهاته المستمرة بتفعيل جميع الأنشطة التربوية في سبيل مواصلة انتقاء الجواهر الطلابية، والتي تزخر بها مدارس المحافظة.