وزير التعليم يطمئن طلاب الثانوية العامة عبر «الوطن»: لا داع للتوتر.. أنتم دفعة مميزة

حالة من القلق والترقب بين أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، بساعات، وسط حالة من التساؤالات حول المؤشرات ونسب النجاح هذا العام، وتوصلت «الوطن» مع الدكتور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لطمائنة طلاب الثانوية العامة قبل اعتماد وإعلان النتيجة.

لا داع للتوتر والقلق.. دفعة العام الحالي مميزة

وقال وزير التعليم، لـ«الوطن»، إنَّه لا داع للتوتر والقلق من جانب الطلاب وأولياء الأمور، فالطلاب سيدخلون الجامعات مثل كل عام، وعدد مقاعد الجامعات اكثر من العام الماضي، لافتاً إلى أنَّ طلاب الثانوية العامة هذا العام حصلوا على تعليم ممتاز، مبينًا أنَّ هذه الدفعة مميزة في الجامعة العام المقبل وسوف يدركون أن طريقة تعلمهم اكثر تقدماً مما يتمّ في الجامعات.

وأضاف وزير التعليم، أنَّ دفعة الثانوية العامة هذا العام ستكون أكثر دفعة مميزة في الجامعة العام المقبل، وسوف يدركون أنَّ طريقة تعلمهم أكثر تقدما مما يتمّ في الجامعات.

نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس

وتعلن وزارة التربية والتعليم غدًا نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، في مؤتمر صحفي في حدود الساعة الواحدة ظهر في مقر الوزارة بمنطقة وسط البلد، بحضور ومشاركة وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، لإعلان مؤشرات أولية بشان تنسيق الجامعات 2021.

وخاض ما يقترب من 700 ألف طالب، امتحانات الثانوية العامة في العام الدراسي 2020-2021، ويسعون للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021، بسهولة ويسر وبصورة مجانية. ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 من خلال موقع «الوطن» والموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021: الطالبات في المقدمة

وقالت مصادر في وزارة التربية والتعليم، إنَّ مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021 إيجابية، فيما تتفوق الطالبات على الطلاب من البنين في النتيجة، موضحة أنَّ ما يقرب من 1000 طالب حصلوا على درجات الحافز الرياضي وفقا للشرط التي أقرها القانون، فيما تحجب نتيجة 360 طالبًا وطالبة حاولوا تسريب الامتحانات خلال فترة الامتحانات بين 10 يوليو و2 أغسطس.