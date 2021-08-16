ساعات قليلة وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 في جميع محافظات مصر، خلال مؤتمر صحفي يعقد غدا الثلاثاء الموافق 17 أغسطس الحالي، حسب ما أعلنه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الذي أكد أنّ المؤتمر الصحفي يعقد في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وسيتم إعلان جميع التفاصيل المتعلقة بنتيجة الثانوية العامة 2021.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 في جميع محافظات مصر.. يوفر النتيجة بالدرجات

وقال الدكتور طارق شوقي، إنّه سيتم الإعلان عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 في جميع محافظات مصر، ومن خلاله يتمكن الطلاب من الحصول على نتيجتهم بالمجموع الكلي والدرجات التي حصلوا عليها في كل مادة، لافتا إلى الانتهاء من أعمال رصد ومراجعة الدرجات التي حصل عليها الطلاب في المواد الدراسية.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 في جميع محافظات مصر.. يتيح ترتيب الطلاب

وأضاف شوقي في تصريحات له، أنّ رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 في جميع محافظات مصر، يتيح ترتيب الطلاب في كل مادة دراسية، ويمكن الوصول إليه من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني الرسمي الإلكتروني، مشيرا إلى أنّ الدرجات التي حصل عليها الطلاب مطمئنة، وسيتاح الرابط عقب انتهاء المؤتمر بـ3 ساعات.

وانتهت امتحانات الثانوية العامة 2021 في الأسبوع الأول من أغسطس الحالي، بعد أن استمرت لأكثر من 25 يوما، وعقدت ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، وبنظام الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم، ونظام البابل شيت، وأعرب عدد من الطلاب عن سعادتهم البالغة بمستوى بعض الامتحانات، مثل الفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع والجيولوجيا والاستاتيكا، فيما أعربوا عن حزنهم الشديد لصعوبة امتحان الفيزياء والديناميكا والأحياء وامتحان الألماني والفرنساوي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وضع أسئلة الامتحانات بالتنسيق مع كبرى المؤسسات العالمية.