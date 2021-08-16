نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر «الوطن».. (رابط)

يشهد محرك البحث العالمى "جوجل"، خلال هذه الساعات، عمليات بحث عدة، حول نتيجة الثانوية العامة 2021، حيث تعد من أكثر الأمور التي تشغل أذهان عدد كبير من طلاب وطالبات الثانوية العامة، ووأولياء الأمور، وذلك عقب انتهاء فترة امتحانات الثانوية العامة 2021، وترقب إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال هذه الأيام.

وذلك تزامنا مع الإنتهاء من أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية، وإعداد المجمع التكراري، وشرائح المجاميع لتحديد نسب أوائل الثانوية العامة.

وينتظر أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة بقلق شديد، ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021، كي يطمئنوا على درجاتهم ومن ثم التفكير فى الجامعة والكليات التى تتناسب معهم، خاصة أن امتحانات الثانوية العامة 2021، جاءت بعضها صعب والبعض الآخر سهل، وعقب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ذلك، بقوله أن الإمتحانات تعتمد على الفهم .

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر «الوطن»، ورابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر «الوطن».

نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر «الوطن»

ومن ضمن الخدمات التى تقدمها «الوطن» لقرائها، فإنَّه سيتمّ توفير خدمة لجميع الطلاب للاطلاع على "نتيجة الثانوية العامة"، فور اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر "الوطن"

يمكن لطلاب وطالبات الثانوية العامة، الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021، عبر بوابة جريدة "الوطن"، وذلك من خلال هذا الرابط.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021

ووفقا لمصادر مسئولة في وزارة التربية والتعليم، فإن بعض مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021، تفوقن فيها الطالبات على الطلاب في الشعبتين العلمية والأدبية، وأن النتيجة ستظهر هذا العام بصورة مختلفة، وستكون بشكل أكثر توضيحا للطلاب.

جدير بالذكر أنَّ الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كان قد أشار إلى أنَّ أعمال التصحيح تتمّ بصورة إلكترونية منتظمة ولا يوجد أي تلاعب في نتيجة الثانوية العامة، ومن يتحدث عن التلاعب في النتائج كاذب ومحتال، كما أشار إلى كون نتيجة الثانوية العامة 2021 مطمئنة جدًّا ولا يوجد أي تخوفات منها.