أوائل الثانوية الأزهرية بمنطقة أسيوط 2021

أعلن الدكتور علي عبدالحافظ، رئيس منطقة أسيوط الأزهرية، أسماء أوائل الثانوية الأزهرية2021 بأسيوط، بقسميها العلمي والأدبي «مبصر وكفيف»، للعام الدراسى 2020/2021، على مستوى معاهد منطقة أسيوط.

أسماء أوائل الثانويةالأزهرية 2021 في أسيوط .. 9 مراكز للفتيات

وأوضح رئيس منطقة أسيوط الأزهرية، أن الطالبة نجلاء يوسف كامل، بمعهد فتيات أبوخرص بمركز أبوتيج، حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في القسم الأدبي، مضيفا أن الفتيات حصدن 9 مراكز، بينما حصد الطلاب 4 مراكز، في القسمين الأدبي والعلمي، مؤكدا تنظيم حفل لتكريم أوائل الطلاب المتفوقين.

أسماء أوائل الثانويةالأزهرية 2021 في أسيوط العلمي

وجاء ترتيب أوائل القسم العلمي

المركز الأول الطالبة سهيله وجيه حسن سيد، معهد فتيات منقباد بمجموع 642 درجة ونسبة 98.77%

محمد عبدالكريم محمد فراج، معهد ابوتيج بمجموع 642 درجة ونسبة 98.77 الأول مكرر.

ريم حسن محمد أحمد، معهد فتيات بنى عدى بمجموع 639 درجة ونسبة 98.31 المركز الثالث.

عمر حسين عبدالرحيم حسين، معهد أسيوط النموذجي بمجموع 638 درجة ونسبة 98.15 المركز الرابع.

أاحمد بدرى عبدالرحيم محمد، معهد ابوتيج بمجموع 637 درجة ونسبة 98% المركز الخامس.

أسماء أوائل الثانويةالأزهرية 2021 في أسيوط الآدبي

وجاء ترتيب أوائل القسم الأدبي:

الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود، معهد فتيات ابوخرص، بمجموع 624 درجة بنسبة 99.5%، المركز الأول.

أسماء سعد احمد محمد، معهد فتيات منقباد، بمجموع 614 درجة بنسبة 97.46%، المركز الثاني.

حسناء محمد حسن عبداللاه، معهد فتيات أبوخرص، بمجموع 607 درجة بنسبة 96.35% المركز الثالث.

أمانى عبدالغفار احمد محمد ابوعليو، معهد فتيات بنى عدى بمجموع 599 درجة بنسبة 95.08%، المركز الرابع.

إيمان عامر عبدالحميد مبارك، معهد فتيات ساحل سليم، بمجموع 595 درجة بنسبة 94.44% المركز الخامس.

أسماء أوائل الثانويةالأزهرية 2021 في أسيوط للمكفوفين

في حين جاء ترتيب أوائل القسم الأدبي «مكفوفين»، كالآتي:

أميرة خالد على جاد الرب، معهد فتيات حسين رشدى بمجموع 519 درجة ونسبة 82.38% المركز الأول.

إسراء رمضان جهيم عبدالله، معهد فتيات ساحل سليم، بمجموع 477 ونسبة 75.71% المركز الثاني.

ووليد رضوان على عبدالراضى معهد ديروط بمجموع 473 درجة ونسبة 75.08% المركز الثالث.