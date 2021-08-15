أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن طريقة الاستعلام الان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالرقم القومي، من خلال الدخول إلى رابط بوابة الأزهر الإلكترونية، بعدها اختيار تبويب طالب، وبعد الوصول للصفحة الرئيسية، اختيار نتائج الامتحانات من الخيارات المقدمة، ويكون أول خيار، بعدها كتابة الرقم القومي للطالب للاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، ثم البحث للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالرقم القومي

وأكد أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالرقم القومي، فور ظهور النتيجة والإعلان عنها رسميا، لـ 113 ألفًا و473 طالبًا وطالبة، مقسمين بين 74 ألفا و754 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي، و38 ألفا و719 طالبا وطالبة في القسم العلمي، ممن خاضوا امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، في 609 لجان على مستوى الجمهورية، بعد الإعتماد الرسمي من قبل الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر نيابة عن شيخ الأزهر الشريف.

أوائل الثانوية الأزهرية 2021

ومن جانبه هنأ الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، أوائل الثانوية الأزهرية 2021، في اتصال هاتفي أمس، وحصل 5 منهم على 100 %، وجاء المركز الأول على القسم العلمي بنسبة 100% من المجموع الكلي: أحمد محمد جمال سليمان معهد ميت غمر، محافظة الدقهلية، وأمير محمد فهمي عمارة معهد دكتور طلعت السيد النموذجي، محافظة القاهرة، ومحمد تامر المرزوقي حسين معهد طلخا، محافظة الدقهلية، ومحمد محمد حسن علي (معهد الحج محمد عبد الوهاب النموذجي، محافظة الشرقية، ومحمود السيد محمود عبد الفتاح (معهد انشاص الرمل، محافظة الشرقية.

وحصلت الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود معهد فتيات ألو خوص، محافظة أسيوط على المركز الأول على القسم الأدبي بنسبة 99.5%، فيما حصل الطالب عصام محمد إبراهيم السيد (معهد سنيان، محافظة الغربية)، على المركز الأول على مستوى الطلاب الأكِفَّاء بنسبة 97.14%.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالرقم القومي

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، أدبي وعلمي عبر موقع بوابة الأزهر الشريف باستخدام رقم الجلوس، كما يمكن لاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالرقم القومي أو رقم جواز السفر للطلاب المقيمين في مصر من هنا.

ومع الدخول على الرابط، يضع الطالب الرقم القومي، ويمكنه الاطلاع على نتيجته فور ظهورها.