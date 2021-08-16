وفاة المصاب الرابع في حادث «عرس البحيرة»

توفي منذ قليل، المصاب الرابع في حادث «عروس البحيرة»، الذي راح ضحيته 3 أشخاص، العروسان وشقيقة العروس، وقالت أسرة الضحية إن الجنازة ستقام عقب وصول جثمان الفقيد، في الوقت الذي أقام فيه أقارب العروسين سرادق عزاء بالقرية.

وكان رجال الحماية المدنية بالبحيرة، بإشراف العميد محمد بلبع، تمكنوا من انتشال مستقلي السيارة التي سقطت في أحد المجاري المائية، وتبين أن بينهم عروسين واثنين من أقاربهما، من بينهما شقيقة العروس «متوفاة»، وقائد السيارة مصاب بالمستشفى المذكور.

حصلت «الوطن» على أسماء المتوفين وهم: «العريس، حسام حسن محمد قنديل 26 سنة، ومقيم بقرية الشعيرة إيتاي البارود، والعروس ندى سامح محمد قنديل 18 سنة، مقيمة بذات القرية، وسقيقتها علا سامح محمد قنديل، 15 سنة».