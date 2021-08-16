السيطرة على حريق غرفة أشعة بمستشفى دشنا في قنا

سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الاثنين، على حريق شب في غرفة الأشعة بمستشفى دشنا المركزي المنقولة في قرية فاو قبلي التابعة لمركز دشنا بقنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا بنشوب حريق داخل مستشفى دشنا المركزي فاو التابعة لمركز دشنا، وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين أن سبب اندلاع النيران في غرفة الأشعة العادية هو ماس كهربائي، وجرى إخلاء المرضى إلى فناء المستشفى، دون وقوع إصابات بشرية، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها وجرى تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة في قنا، إن الحريق لم يسفر عن أية إصابات بين أفراد الطاقم الطبي والمرضى، وجاري حصر التلفيات الناجمة عن الحريق.