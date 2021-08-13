حريق يلتهم شقة سكنية في فرشوط بقنا

سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، على حريق شب في وحدة سكنية بشارع الغريب بمدينة فرشوط، دون خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارا من الحماية المدنية، بنشوب حريق في شقة سكنية، التهم كافة محتوياتها بشارع الغريب في مدينة فرشوط.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة النقيب علاء ديب، وتحت إشراف العقيد هاني الأتربي، مدير الإدارة، بسيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده للمباني المجاورة، دون وقوع خسائر في الأرواح، ووجود تلفيات في الشقة، وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.