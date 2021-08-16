لمنعه من الاعتداء علي والدتهما.. عامل يلقي مياه ساخنة علي أسرة شقيقه

ألقي عامل، مياه ساخنة علي«شقيقه وزوجته وطفلتها» في قرية «طهواي» مركز السنبلاوين بالدقهلية، بعدما تدخل المصاب لمنع المتهم من الاعتداء والدتهما، ما نتج عنه في إصابتهم بحروق سطحية في مناطق متفرقة، وتمكنت مباحث السنبلاوين من القبض علي المتهم وتحرير المحضر اللازم.

وصول عامل وزوجته وطفلتهما لمستشفى السنبلاوين مصابين بحروق

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول كلا من: «صادق مبروك صادق حسن، 30 سنة، عامل، مصابة بحروق سطحية باليد اليمني من الدرجة الثانية، وزوجته سماح أصلان حسن أصلان، 28 سنة، ربة منزل، مصابة بحروق سطحية بالرأس والظهر من الدرجة الثانية وطفلتهما فايزة صادق مبروك صادق، عمرها 4 أشهر، مصابة بحروق سطحية بالرأس من الدرجة الثانية»، وجميعهم يقيمون قرية «طهوای» دائرة المركز.

المصاب: شقيقي ألقي علينا مياه ساخنة

انتقل ضباط مركز شرطة السنبلاوين إلي مكان الواقعة، وبالفحص وسؤال كلا من الأول والثانية، في محضر الشرطة، اتهما شقيق الأول المدعو «السعيد مبروك صادق حسين»، 27 سنة، عامل ومقيم بذات القرية، بالتعدي عليهم بسكب مياه ساخنة عليهم، وذلك حال قيام الأول بمنعه من التعدي على والدتهما، ما أدى إلى حدوث إصابتهم.

بتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16094 لسنة 2021 إداري السنبلاوين مركز السنبلاوين، وجاري العرض على النيابة العامة.