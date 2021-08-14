فرن غاز يتسبب في حروق بربة منزل بالدقهلية.. كانت بتطبخ لأسرتها

أًصيبت ربة منزل بقرية المعصرة، التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، بحروق متفرقة من الدرجة الثانية بأماكن متفرقة من الجسم بنسبة 15%، وجرى تحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولي، لخطورة حالتها، وأكدت شقيقتها أنها أثناء قيامها باستخدام فرن غاز بالمنزل، أمسكت النيران بملابسها مما أدى إلى إصابتها بحروق.

وصول ربة منزل بمستشفى بلقاس مصابة بحروق

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس، من مستشفى بلقاس المركزي، بوصول عواطف عبد المنعم إبراهيم، 29 عاما، ربة منزل، مقيمة بقرية المعصرة، مصابة بحروق من الدرجة الثانية، بنسبة 15%، بأماكن متفرقة في الجسم، وجرى تحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولي، لاستكمال العلاج ولخطورة حالتها.

اشتعال النار بربة منزل أثناء إعداد الطعام

وعقب ورود البلاغ، انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس، بقياد الرائد يوسف صبري، رئيس المباحث، وبسؤال شقيقتها ابتسام، 36عاما، ربة منزل ومقيمة بذات القرية، في محضر الشرطة، قررت أنه أثناء قيام شقيقتها المصابة بإعداد الطعام على فرن غاز بالمنزل، أمسكت النيران بملابسها، مما أدى لإصابتها، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وأكدت شقيقة المصابة، أنه فور تمكن الأهالي من إطفاء النار التي اشتعلت بملابس المصابة، جرى نقلها سريعا إلى مستشفى بلقاس المركزي، لعلاجها من الحروق التي لحقت بها، إلا أن الأطباء فضلوا تحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولي لاستكمال العلاج بها.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 5846 لسنة 2021 إداري مركز بلقاس، وتم العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.