«ري الفيوم»: نستهدف تبطين 400 كيلو متر ترع بـ1.1 مليار جنيه

قال المهندس أيمن خضر وكيل وزارة الموارد المائية والرى بالفيوم، إنّ المحافظة تعتمد على الزراعة بالدرجة الأولى، لافتًا إلى أنّ مشروع تبطين الترع من المشروعات القومية المهمة جدا، إذ يؤهل «ترع» لم تشهد أي مشروعات منذ 100 عام، وتستهدف المحافظة تبطين 400 كيلو متر ترع بتكلفة قدرها 1.1 مليار جنيه.

طرحنا 104 كم بتكلفة 220 مليون جنيه

وأضاف خضر، خلال لقاء ببرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلامية إيمان الحويزي، أنّ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تنفذ في مركزي إطسا ويوسف الصديق، وأعمال التبطين بدأت في مركز يوسف الصديق، الذي يمثل نهايات الترع: «طرحنا 104 كيلو مترات بتكلفة 220 مليون جنيه، وسنطرح 80 كيلو مترا بتكلفة 240 مليون جنيه، أي أنّ استثمارات تبطين الترع تقدر بنصف مليار جنيه».

مشروع تأهيل المساقي

وتابع وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم: «لدينا مشروعا لتأهيل المساقي الخصوصية في أراضي المزارعين، حيث سيتم تبطينها حتى تصل المياه إلى نهايات الأراضي، خاصة أنّ بعض المساقي تمتد بطول 4 كيلو مترات».

وأشار خضر، إلى أنّ وزارتي الري والزراعة، وقعتا بروتوكول تعاون مع عدد من البنوك لمنح قروض للمزارعين دون فوائد تتحملها الدولة، بينما يتحمل المزارع أصل القرض فقط، ما يسهم في تحسين حالة الري في المحافظة.

وأكد وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، أنّ اتجاه المحافظة إلى الري الحديث، من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتقليل استهلاك الأسمدة والحفاظ على صحة الفلاحين والمزارعين، متابعا: «الاستجابة كبيرة جدا وإحنا مش ملاحقين على طلبات تبطين المساقي».