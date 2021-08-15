خريطة قوافل «حياة كريمة» بـ8 محافظات.. مجانية وتضم 12 تخصصا طبيا

أطلقت وزارة الصحة والسكان المصرية، 8 قوافل طبية مجانية في عدد من المحافظات، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، وذلك يومي 14 و15 أغسطس، للكشف والعلاج مجانا في 12 تخصصا طبيا، منها نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال والباطنة، الأنف والأذن، للمواطنين في المناطق النائية ببعض محافظات الجمهورية.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» خريطة انتشار القوافل الطبية المجانية التابعة لمبادرة حياة كريمة، وأماكن وجودها، والمحافظات التي تنطلق بها، والتخصصات المتاحة، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الصحة في مصر على مدار الساعة.

المحافظات التي تنطلق بها القوافل الطبية التابعة لمبادرة «حياة كريمة»

ـ الإسكندرية.

ـ الفيوم.

ـ كفر الشيخ.

ـ بني سويف.

ـ أسيوط.

ـ المنوفية.

ـ سوهاج.

أماكن انتشار القوافل الطبية لـ«حياة كريمة» بالمحافظات

ـ الذراع البحري، مركز العجمي، بمحافظة الإسكندرية.

ـ الناصرية، بمحافظة الفيوم.

ـ الحلمية، مركز الحامول، بمحافظة كفر الشيخ.

ـ نزلة البرقي، مركز الفشن، بمحافظة بني سويف.

ـ قرقاص، بمحافظة أسيوط.

ـ ميت سراج، مركز قويسنا، بمحافظة المنوفية.

- البطاخ، مركز المراغة، بمحافظة سوهاج.

التخصصات المتاحة بالقوافل الطبية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

ـ نساء وولادة.

- خدمات تنظيم الأسرة.

- الأطفال.

ـ الباطنة.

- الأنف والأذن.

ـ العظام.

- الجراحة.

- الرمد.

ـ الأسنان.

- القلب.

- الجلدية.

خدمات الأشعة والتحاليل.

وتطلق القوافل الطبية ضمن «حياة كريمة»، وذلك بغرض الوصول إلى المواطنين الموجودين في الأماكن والقرى البعيدة، فضلا عن توفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن تفعيل المبادرة الرئاسية، لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية بالقرى الأكثر احتياجا، ويأتي هذا ضمن سلسلة متواصلة من الحملات المماثلة في شتى محافظات الجمهورية، لتقديم الكشف والعلاج مجانا للمواطنين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة.