تتصدر خطوات الحجز لأداء امتحان القدرات 2021 لطلاب الثانوية العامة، محركات البحث الإلكترونية، بالتزامن مع قرب ظهور نتيجة الثانوية العامة، المتوقع ظهورها غدا الثلاثاء، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن المقرر عقد مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، غدا الثلاثاء 17 أغسطس الحالي، في الساعة الواحدة ظهرا، بعد الانتهاء من التقرير النهائي لإعداد النتيجة، وتحديد شرائح المجاميع.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، خطوات الحجز لأداء امتحان القدرات 2021 لطلاب الثانوية العامة وفقا لموقع التنسيق، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع التعليم في مصر على مدار الساعة.

خطوات الحجز لأداء امتحان القدرات 2021 لطلاب الثانوية العامة

يمكن للطالب الحجز لأداء اختبارات القدرات، والتي جرى إتاحتها أمام الطلاب اعتبارا من السبت الماضي الموافق 7 أغسطس ولمدة أسبوعين، من خلال اتباع الخطوات التالية:

ـ الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــا، ثم الضغط على تسجيل اختبارات القدرات والضغط على حجز اختبارات القدرات.

ـ تحديد مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب، وهي متاحة للحاصلين على الشهادة من المدارس الثانوية العامة نظام عام واحد حديث، والضغط على «موافق».

ـ إدخال رقم الجلوس والرقم القومي، والرقم الموجود بالصورة، للتأكد من أنّك لست «فيروس أو روبوت».

ـ في الصفحة التالية تظهر بيانات الطالب الخاصة برقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب، وعلى الطالب مراجعة البيانات بحرص ودقة.

ـ بعدها يحدد الطالب الكلية المطلوبة لحجز اختبار القدرات، والضغط على زر الحفظ وطباعة الإيصال.

ـ يتعين الضغط على خانة «أقر بأنّ الرغبات المسجلة صحيحة ولن يمكنني التعديل بعد ذلك».

ـ الضغط على خانة موافق.

ـ يظهر بعدها موعد وأماكن أداء الاختبارات الخاصة بالكليات التي حددها الطالب، مع العلم بأنّ اختبارات قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لـ3 أيام متتالية.

ـ تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.

على أن تكون رسوم القدرات لكل كلية 450 جنيها، علمًا بأنّ وزارة التعليم العالي، حذّرت من أي مركز أو سنتر يدّعي تدريب الطلاب على اجتياز اختبارات القدرات، ووصفتها بأنّها كيانات وهمية غير مرخصة.

إرشادات الذهاب لأداء امتحان القدرات 2021 لطلاب الثانوية العامة

ـ يمنع الطلاب بشكل بات من الحضور بالهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية، وغير مسموح نهائيًا بدخولها قاعة الاختبارات، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول حتى وإن كان مغلقا أو أي أجهزة الكترونية أخرى.

ـ إحضار المستلزمات الوقائية من كمامات وقفازات طبية وكحول لضمان السلامة والوقاية الكاملة من أي فيروسات.

ـ التزام الطالب بارتداء الكمامة والقفازات الطبية أثناء إجراء الاختبارات خاصة المقابلة الشخصية المطلوبة في بعض التخصصات.

ـ الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل.

ـ يعرف الطالب نتيجة اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق فقط.

ـ غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط بدخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.

ـ ممنوع نهائيًا تصوير الاختبار، ويعتبر الطالب غير لائق في اختبار القدرات حال تصوير أي اختبار أو نشره بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.

جاء ذلك بحسب كراسة الإرشادات الخاصة بوزارة التعليم العالي.