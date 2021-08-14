تواصل الجامعات الحكومية، تنفيذ تعليمات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يتعلق بموعد اختبارات القدرات بكليات ومعاهد التمريض، التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، ليتم تطبيقها على تخصصات التمريض، كباقي الكليات التي يُشترط للالتحاق بها اجتياز اختبار القدرات، بجانب الحد الأدنى للالتحاق بالكلية، مثل كليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة والتربية الموسيقية والتربية النوعية والتربية الفنية والتربية الرياضية والجامعات التكنولوجية وكليات الإعلام والسياحة والفنادق.

موعد اختبارات القدرات بمعاهد التمريض 2021

وعن موعد اختبارات القدرات بمعاهد التمريض 2021، تواصل المعاهد والكليات أداء الاختبارات، وفقا لجدول زمني يتم يوميا، يؤدي من خلاله جميع الطلاب والطالبات الذين سجلوا لإجراء الاختبارات.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، أن الاختبارات لمختلف كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها، موضحين أن هناك إقبال من قب الطلاب للشعب العلمية لإجراء اختبارات القدرات أملا منهم في الالتحاق بالكلية.

وأكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن موعد اختبار القدرات بمعاهد التمريض 2021 وغيره من اختبارات القدرات 2021 للكليات المختلفة تم تحديدها من قبل اللجنة العليا للتنسيق واللجنة المشرفة على اختبارات القدرات، لافتا إلى أنه يتم تحديد موعد اختبار الطالب فور تسجيله على السيستم وسداد مصروفات الاختبارات، موضحا أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد19».

وأكدت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه يجوز للكلية تغيير موعد اختبارات القدرات بمعاهد التمريض 2021، وأي كلية يحق لها اختبارات القدرات، حال وجود أي عذر مرضي، يؤدي لعدم قدرة الطالب على أداء الاختبارات، على أن يتم تحديد موعد آخر له، خلال الفترة المحددة لاختبارات القدرات، التي ستنتهي يوم السبت المقبل الموافق 19 أغسطس الجاري.