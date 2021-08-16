لأول مرة.. عقد اختبارات القدرات بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان

تعقد كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، اختبارات القدرات تحت إشراف الأستاذة الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية، وذلك في ظل قرارات المجلس الأعلى للجامعات بعقد اختبارات القدرات للالتحاق بكلية السياحة والفنادق.

وتعقد اختبارات كلية السياحة والفنادق لقياس أهداف وميول الطالب في الالتحاق بالكلية، ويتم ذلك من خلال النجاح واجتياز اختبار القدرات لهذا التخصص، وهو اختبار يقيس مدى استعداد الطالب للالتحاق بمجال السياحة والفنادق.

ويعقد الاختبار في ثلاثة مجالات رئيسية، وهي اختبار اللغة، حيث يختار الطالب بين اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية، وفقا للغة الأولى للطالب في شهادة الثانوية العامة، وتعتبر أسئلة اللغات تطبيق على استخدام اللغة ولا تشمل أسئلة في قواعد اللغة أو اللغويات، وتتنوع أسئلة اللغة بين الجغرافيا والتاريخ والسياحة والآثار والإرشاد السياحي والموضوعات العامة.

وكذلك اختبار المعلومات العامة وتكون الأسئلة باللغة العربية في أسئلة مرتبطة بالثقافة العامة لمن يرغب في العمل في الحقل السياحي، مثل الشخصيات العامة والتاريخية المصرية والعربية والعالمية والسياحة وأنواعها والمواقع الأثرية الشهيرة في مصر والعالم، وبعض الأسئلة البسيطة في الرياضة والفنون والأدب والعلوم.

ويوجد اختبار السلوكيات ومهارات التواصل الفعال وتكون الأسئلة باللغة العربية ومجموعة أسئلة خاصة بأنواع ومهارات الاتصال وأساليب توصيل الرسالة بصورة فعالة ومجموعة أسئلة خاصة بالإتيكيت والبروتوكول والسلوكيات والآداب العامة التي يتعامل بها الأفراد في المجتمع.

ويمتد زمن الامتحان من الساعة العاشرة ونصف حتى الساعة الحادية عشر والنصف، ولا يحق للطالب دخول الامتحان بعد بدايته بأي حال من الأحوال، ويشترط للنجاح حصول الطالب على 60% من إجمالي درجات الاختبار كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق، ويشمل الاختبار 50 سؤالا من أسئلة الصواب والخطأ.

وعلى الراغبين فى اجتياز اختبارات القدرات التسجيل على موقع مكتب التنسيق https://tansik.egypt.gov.eg/Qodrat/Default.aspx?Certificate=1، يليه مرحلة استلام كود الدفع من موقع الجامعة http://app2.helwan.edu.eg/kodrat، ثم مرحلة استلام موعد الاختبار من موقع الجامعة http://app2.helwan.edu.eg/kodrat، ومرحلة أداء الاختبار بالكلية بمقر الكليات، وأخيرا مرحلة معرفة النتيجة من موقع الجامعة http://app2.helwan.edu.eg/kodrat، علما بأن الأوراق المطلوب إحضارها أثناء اختبارات القدرات، هي رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل نوع قدرات وصورة شخصية.