صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال بلغت 1.4 مليون طن خلال 3 أشهر

قالت منظمة الدول العربية المصدرة للنفط «أوابك»، إن الدول العربية استطاعت أن تحقق نموا في صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال أول ثلاثة أشهر من عام 2021، وبلغت الزيادة 0.2%.

وأضافت المنظمة، أن السوق العالمي لتصدير الغاز المسال، بدأ في التعافي من تداعيات فيروس كورونا منذ نهاية 2020، ليعوض الفترات التي شهدت تراجعا.

صادرات الغاز الطبيعي في العالم قدرت بـ94.8 مليون طن

وأشارت منظمة «أوابك»، إلى أن صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية في السوق العالمي خلال الأشهر الثلاثة من أبريل حتى يوليو 2021، بلغ حوالي 94.8 مليون طن.

وأضافت أن إجمالي صادرات الدول العربية، بلغت نحو 28.3 مليون طن، خلال الربع الثاني من العام 2021، مقابل 25.3 مليون طن خلال الربع المماثل عام 2020.

ولفتت إلى أن نمو صادرات الدول العربية، جاء بفضـل صادرات الدول العربية من دولة قطر، والجمهورية الجزائرية، وجمهورية مصر العربية.

واستحوذت صادرات الدول العربية مجتمعة، على حصة سوقية عالمية بلغت قرابة 30% من إجمالي صادرات العالم.

وأوضحت المنظمة، أن الفضل في تحقيق هذا النمو، كان فيه لمصر الفضل الأكبر، التي صـدرت نحو 1.4 مليون طن، علما بأنه خلال نفس الفترة 2020، لم تقم مصر بتصدير أية شحنات من الغاز الطبيعي المسال بسبب تهاوي الأسعار، في الأسواق العالمية.

ويأتي ارتفاع قدرة مصر على زيادة كميات طائراتها من الغاز، إلى إعادة تشغيل مجمع الإسالة في دمياط، بعد توقف دام نحو 8 سنوات، بجانب استمرار تشغيل مجمع «إدكو».

وشهد شهر أبريل حتى يونيو 2021، تصدير نحو 7 شحنات من الغاز المسـال من مجمع دمياط، بإجمالي 0.63 مليون طن، مقابل 5 شـحنات تم تحميلها خلال يناير وحتى مارس2021 بإجمالي 0.3 مليون طن.