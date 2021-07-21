«البترول»: بيع الغاز الطبيعي المسال لأكثر من 10 دولار للمليون وحدة

استطاعت مصر خلال الفترة الماضية العودة بقوة إلى صفوف الدولة المصدرة للغاز الطبيعي المسال بعد توقف دام لسنوات، وتوقفت الدولة عن التصدير للغاز الطبيعي المسال خلال الفترة الأولى من انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، وانخفض سعر المليون وحدة حرارية من الغاز إلى أقل من 2 دولار، وهو سعر متدني جدًا يسبب خسائر حال بيعه بالسوق العالمي بهذا السعر.

وقال مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة استطاعت بيع الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة الحالية لأكثر من 10 دولار للمليون وحدة حرارية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن آخر شحنة لشهر يوليو تعاقدت وزارة البترول والثروة المعدنية على تصديرها إلى الخارج كانت لأكثر من 10 دولار للمليون وحدة حرارية.

وأشار المصدر إلى أن مشتري هذه الشحنة هي شركة «جونفور»، وهي شركة عالمية لتجارة السلع المهمة ونقلها وتخزينها مثل النفط والغاز الطبيعي المسال وغيرها من منتجات الطاقة.

وتوقفت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تصدير الغاز المسال من خلال الناقلات منذ شهر مارس 2020 بسبب انخفاض أسعار الغاز لضعف الطلب عليه بعد تفشي فيروس كورونا في العالم.

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال حوار سابق لـ«الوطن» إن انخفاض أسعار الغاز عالميًا يمثل عائقا كبيرًا في التصدير بالنسبة لنا كمنتجين.

وأضاف أنه من الصعب أن يجرى التصدير بسعر أقل من سعر التكلفة.

وعادت مصر إلى نادي مصدري الغاز منذ تحقيق الاكتفاء الذاتي عقب بدء الإنتاج من حقل ظهر العملاق في ديسمبر 2017، وإعلان الدولة اكتفائها الذاتي من الغاز عام 2018 .

يذكر أن أسعار النفط شهدت تغير فى أسعار النفط حول العالم الفترة الماضية بين ارتفاع وانخفاض السعر بسبب الظروف الاقتصادية التى يشهدها العالم بالإضافة إلى فيروس جائحة كورونا.