مساعد وزير الخارجية يقدم التعازي لأهالي ضحايا حريق قبرص

استقبل اليوم الثلاثاء، السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب عن دائرة قرية الناصرية التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا والتي ينتمي إليها ضحايا الحرائق التي اندلعت في بعض القرى القبرصية، والتي راح ضحيتها أربعة مصريين، وعدد من أهالي المواطنين المصريين المتوفين، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

وحرص مساعد وزير الخارجية خلال اللقاء، على تقديم واجب العزاء نيابة عن وزير الخارجية سامح شكري، لأهالي الضحايا، كما قام بتوضيح الإجراءات والاتصالات التي تقوم بها الوزارة مع مختلف الجهات المصرية والقبرصية المعنية لإعادة الجثامين في أسرع وقت ممكن.

كما أجرى مساعد الوزير اجتماعاً هاتفياً، في حضور الدكتور إيهاب رمزي وأسر الضحايا، مع السفير عمرو حمزة، سفير جمهورية مصر العربية في قبرص، وكل من وزير الصحة القبرصي ونائب رئيس جهاز الشرطة القبرصي، حيث تمت مناقشة التفاصيل المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين من قبرص إلى أرض الوطن.

من جانبه، أكد وزير الصحة القبرصي، اهتمام الحكومة القبرصية بإنهاء الإجراءات في أسرع وقت، وقدم التعازي إلى أسر الضحايا.

هذا، وتلقى كذلك السفير عمرو عباس، أثناء الاجتماع اتصالاً من الدكتور كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، حيث أعرب عن تعازي مجلس النواب لأهالي الضحايا، وأشاد بجهود وزارة الخارجية في هذا الصدد.