وفاة الملحن محمد سعد متأثرا بإصابته بكورونا

أعلن الشاعر فوزي إبراهيم، أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين، عبر حسابه على فيس بوك، وفاة الملحن محمد سعد، قائلا: «أسوأ خبر ممكن أكتبه هو وفاة الملحن محمد سعد اليوم، محمد سعد بالنسبة لي شريك نجاح مهم، محمد قدر يتعايش مع سرطان الدم سنين لكن مقدرش يتعايش مع كورونا اللي هجمت على جسمه الهزيل من شهر واحد، الله يرحمك يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون».

ونشر الفنان حمادة هلال، صورة الملحن محمد سعد، على فيس بوك، معلقا: «الله يرحمك ويحسن إليك ويجعل صبرك على المرض ‏في ميزان حسناتك، أخي وصديقي الملحن محمد سعد ‏اسألكم الدعاء».

ومن أشهر أعمال محمد سعد، أغنية «قول تاني كده وأخاصمك آه» للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وأغنية «سيد الغاليين» لراغب علامة.