جمعية المؤلفين والملحنين تنعى الشاعر سمير زكي

نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين «الساسيرو»، ببالغ الحزن، الشاعر سمير زكي، الذي وافته المنية السبت، بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بعشرات الأغاني. وتقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء، بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد برحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

معلومات عن الشاعر سمير زكي

سمير زكي من مواليد عام 1967، انضم لجمعية المؤلفين والملحنين مع بداية الألفية الثالثة، ومن أشهر أغانيه «عالم تاني» مع خالد سليم، و«امشي ورا كدبهم» مع ديانا حداد، و«مهما حاولوا يغيروك» للنجم حميد الشاعري، و«يا اللي نسيت الغرام» للفنان محمد سعد في فيلم «بوحة».

وتعاون الشاعر الغنائي سمير زكي، مع نجوم مصر والوطن العربي، أبرزهم: ديانا حداد، صابر الرباعي، لطيفة، وليد توفيق، نوال الزغبي، باسكال مشعلاني، محمد محيي، خالد سليم، محمود الليثي، خالد عجاج، عبدالفتاح جريني، حميد الشاعري وعبدالباسط حمودة.

وفاة الشاعر الغنائي سمير زكي

وغيب الموت، أمس السبت، الشاعر الغنائي سمير زكي، عن عمر ناهز 54 عاما، بعد صراع مع المرض.