نقيب معلمين بني سويف: قدمنا «سُلف رمضانية» للأعضاء بقيمة 780 ألف جنيه

أعلن مصطفى الديب نقيب المعلمين ببني سويف، أن عدد المعلمين الذين استفادوا من السلفة الرمضانية من النقابة، وصل عددهم حتى الآن إلى 440 معلما، على مستوى السبع إدارات التعليمية، بإجمالي مبلغ 780 ألف جنيه.

خصم 200 جنيه شهريا من كل معلم حصل على السلفة لمدة 10 شهور

وأشار نقيب المعلمين إلى أنه قد تقرر خصم 200 جنيه شهريا من كل معلم استفاد من هذه السلفة، ابتداء من شهر يوليو الماضى، لمدة 10 أشهر فقط، مؤكدا أن هذه السلفة مستمرة حتى الآن في صرفها.

إدارة بني سويف التعليمية الأكثر حصولا على السلفة الرمضانية

وأوضح «الديب» أن عدد المعلمين المستفيدين من السلفة بإدارة بني سويف التعليمية، بلغ عددهم إلى 120 معلما، بمبلغ إجمالي 240 ألف جنيه، وأن عدد المعلمين المستفيدين من إدارة الفشن بلغ عددهم 61 معلما، بمبلغ إجمالي 122 ألف جنيه، وعدد المستفيدين من المعلمين من إدارة الواسطى، بلغ عددهم 61 معلما، بمبلغ إجمالي 122 ألف جنيه.

كما بلغ عدد المعلمين المستفيدين من إدارة ناصر التعليمية، بلغ عددهم 49 معلما، بمبلغ إجمالي 98 ألف جنيه، وعدد المستفيدين من إدارة إهناسيا التعليمية، وصلع عددهم إلى 59 معلما، بمبلغ إجمالي 118 ألف جنيه، وعدد المستفيدين من إدارة سمسطا التعليمية، وصل عددهم إلى 24 معلما، بمبلغ إجمالي 48 ألف جنيه، وأن عدد المستفيدين من إدارة ببا 66 معلما، بمبلغ إجمالي 132 ألف جنيه.

نقابة المعلمين تقرر صرف 2000 جنيه للمعلم بدون فوائد سلفة رمضانية

يذكر أن نقابة المعلمين قد قررت صرف سلفة رمضانية للمعلم بمبلغ 2000 جنيه، بدون فوائد، من قبل النقابة على مستوى السبع إدارات التعليمية بالمحافظة،على أن لا يكون قد أخذ قرض حسن، أو إعانة صحية، الذي حددتهم النقابة للمعلم وأسرته .