أمين نقابة المعلمين: القانون سمح لبعض الفئات الاعتذار عن المراقبة

علق محمد عبدالله أمين عام نقابة المعلمين، على الصور المتداولة للزحام من المدرسين، مشيرًا إلى أن القانون يسمح لبعض الفئات بالاعتذار عن المراقبة في الثانوية العامة.

وقال عبدالله خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن المعلم المصري جندي مجهول مضيفًا: "مبنسبش المعركة والميدان وموجودين في المعركة وبنقاتل".

وأشار أمين عام نقابة المعلمين، إلى أن القانون سمح لاصحاب الكومسيونات الطبية بالاعتذار، وأيضًا حاضني الأطفال الضغار والزوجين المعلمين على أن يكون الاعتذار لأحدهم ومن يعملوا في بشكل جزئي والأرامل والمقيمين في الأماكن النائية، مؤكدًا على أنه يقدموا طلبات اعتذار وتنظر لجنة مخصصة في هذه الطلبات لإبداء القبول أو الرفض.

وأوضح عبدالله أن المعلمين يحصلوا 7 أيام من الأجر الأساسي كمكافأة لمراقبة الامتحانات، مشيدًا بدورهم في استلام ومراجعة أبحاث المشروعات.