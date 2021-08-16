وزيرة التخطيط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات جامعتي الإسكندرية ومطروح

شهدت جامعتا الإسكندرية ومطروح، زيارة وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برئاسة إسماعيل يوسف، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، وبدر عثمان مدير عام الإدارة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الجامعتين، المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021-2022.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التعليم يُعد المدخل الرئيس لتنمية الموارد البشرية وتطوير المجتمعات، لمواكبة مستجدات العصر ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، مشيرة إلى تعزيز التنافسية الدولية في شتى مجالات الحياة، ولذلك تركز كافة الدول في خططها التنموية على إبراز دور التعليم في بناء المجتمع، ودعم قدراته الاقتصادية، وتضعه على قائمة أولوياتها عند تخصيص الموارد وتقرير البرامج والمشروعات.

وأضافت وزيرة التخطيط، أنه إيمانًا بأهمية التعليم في بناء الإنسان والارتقاء بالمجتمع ثقافيًا وعلميًا وسلوكيًا، تولي الوزارة خطط التنمية المتتابعة اهتمامًا بالغًا ببناء الشخصية المصرية، عبر الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين جودة النظام التعليمي ورفع كفاءة وجدارة وتنافسية مخرجاته، وهو ما يجسده التحسن المطرد في مركز مصر في مؤشرات وأدلة التنمية البشرية.

وزيرة التخطيط تسلط الضوء على أهمية المتابعة الميدانية للمشروعات

وسلطت السعيد، الضوء على أهمية المتابعة الميدانية للمشروعات والتقييم علي أرض الواقع، وهو ما يسهم في تحسين عملية الحوكمة وكفاءة الإنفاق خاصة الإنفاق الاستثماري للحكومة، مؤكدة أن عملية التخطيط لابد وأن تلاحقها متابعة مستمرة لضمان الاستدامة.

وأوضح إسماعيل يوسف، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، أنه خلال الزيارة الميدانية لجامعة مطروح، تم لقاء الدكتور مصطفى النجار، رئيس الجامعة، وخلال اللقاء تم مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الجامعة بالكيلو 9 في الطريق الصحراوي، وسبل دفع معدلات التنفيذ للانتهاء من 3 مشروعات وتشغيلها خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن الزيارة الميدانية للجامعة تضمنت تفقد مشروع استكمال تنفيذ أعمال الشبكات والمرافق بحرم الجامعة بالكيلو 9 بمطروح بتكلفة 360 مليون جنيه، ومشروع استكمال تشطيب وتجهيز مبنى المعامل والورش (مرحلة 2) بحرم الجامعة بتكلفة 150 مليون جنيه، إلى جانب مشروع إنشاء وتجهيز مبنى الامتحانات الالكترونية بحرم الجامعة بتكلفة 248 مليون جنيه، فضلًا عن تشطيب وتجهيز مبنى المدرجات والفصول بتكلفة 150 مليون جنيه.

وتضمنت الزيارة الميدانية لجامعة الإسكندرية، متابعة الموقف التنفيذي لعدة مشروعات تمثلت في: مشروع إنشاء مبنى الأقسام التخصصية بكلية الهندسة، وطريق الحرية بتكلفة 105 مليون جنيه، ومشروع إنشاء مبنى الكيمياء الجديدة، وكلية العلوم طريق الحرية بتكلفة 260 مليون جنيه، علاوة على مشروع إنشاء مبنى كلية الطب الدولية ومبنى الدراسات العليا والبحوث بمجمع برج العرب بتكلفة 150 مليون جنيه، وامتداد كلية الفنون الجميلة (المرحلة الثالثة) وكلية الألسن واللغات التطبيقية بأبيس بتكلفة 293 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع إنشاء كلية التربية النوعية وكلية رياض الأطفال بأرض الجامعة بأبيس بتكلفة 250 مليون جنيه.