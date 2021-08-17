نتيجة الثانوية العامة 2021.. تظهر في خلال ساعات

ساعات قليلة تفصل مختلف الطلاب عن التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2021، والتي سوف تظهر اليوم عقب نهاية المؤتمر الذي سوف يعقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ليسدل الستار نهائيا على الثانوية العامة لهذا العام الدراسي 2020 - 2021.

ومن المقرر أن تعقد ظهر اليوم الثلاثاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمرًا من خلال تقنية البث المباشر في تمام الساعة 1 من ظهر اليوم، بهدف الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021 بشكل رسمي سواء من خلال تقديم نتائج الثانوية العامة أو عرض المؤشرات الأولية المتعلقة بتنسيق الجامعات، ومن المنتظر أن يحضر المؤتمر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقع «الوطن»

ويُتيح موقع «الوطن» لجميع الطلاب خدمة التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2021 من خلال دخول الطالب أو ولي الأمر على رابط نتيجة الثانوية العامة، من خلال تسجيل كافة البيانات المطلوبة، حيث إنه من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة عقب انتهاء مؤتمر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ظهر اليوم.

ومن ضمن البيانات المطلوبة للتسجيل على موقع «الوطن» ومعرفة نتيجة الثانوية العامة 2021 هي، اسم الطالب رباعي، ورقم الجلوس، والشعبة سواء علمي أو أدبي، مع اختيار المحافظة، وكتابة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

«شوقي»: إتاحة تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2021 بعد المؤتمر بثلاث ساعات

وفي السياق ذاته، كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن أنه سوف يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، بعد انتهاء المؤتمر الصحفي، على أن يتم إتاحة رابط موقع الوزارة من أجل الحصول على تفاصيل النتيجة مع درجات المواد بالإضافة إلى ترتيب الطالب العام وذلك بعد المؤتمر الصحفي بثلاث ساعات.