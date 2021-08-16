تخيم حالة من الصمت المشوب بقلق وتوتر على منازل ما يقرب من 700 ألف طالب وطالبة في الصف الثالث الثانوي وأولياء أمورهم، فلم يتبق من الوقت سوى ساعات معدودة لإعلان نتيجة ثمار جهد عام دراسي طويل، تدرب فيه الطلاب على طرق تعليم جديدة، إلكترونية تارة وورقية تارة أخرى، حيث تعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2021 خلال ساعات بحضور كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم، لذلك يبحث الطلاب عن رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، ليجدون فيه ما يدلهم على «كلية» ترسم مستقبلهم.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس

تعلن وزارة التربية والتعليم، غداً الثلاثاء، رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي يعقد في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر بحوالي 3 ساعات، وأكدت الوزارة أن الرابط يتيح نتيجة الطلاب بالمجموع الكلي ودرجاتهم في كل مادة، بالإضافة إلى ترتيبهم على مستوى الدفعة كاملة.

قلق أولياء الأمور والطلاب قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس

لم تقلّ حالة القلق التي يمر بها الطلاب عن أولياء أمورهم، فرغبتهم في الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 بدرجات مطمئنة ساهمت في خلق نوعاً من التوتر والترقب قبل إعلان النتيجة، فتقول، داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إن الأسر المصرية تعيش حالة من القلق في الساعات الأخيرة قبل إعلان النتيجة، موضحة أن الثانوية العامة لهذا العام شهدت اختلافات عديدة عن السنوات الماضية وهو ما جعل أولياء الأمور يعيشون حالة القلق.

وأضافت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر أنه يجب على الأسر المصرية مساندة الطلاب في الساعات المقبلة، وتدعيمهم معنوياً، وتقبل النتيجة أياً كانت والتفكير في مرحلة التعليم الجامعي والاستعداد لها والاستفادة منها لتحقيق ما تم إخفاقه في الثانوية العامة.