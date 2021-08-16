اعرف نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس عبر «الوطن»

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن بعض مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021، تفوق فيها الطالبات على الطلاب في الشعبتين العلمية والأدبية، وأن النتيجة ستظهر هذا العام بصورة مختلفة، وستكون بشكل أكثر توضيحا للطلاب، حيث تمت أعمال التصحيح بصورة إلكترونية منتظمة ولا يوجد أي تلاعب في نتيجة الثانوية العامة، بالإضافة إلى كون نتيجة الثانوية العامة 2021 مطمئنة جدًّا ولا يوجد أي تخوفات منها.

وخلال هذه الساعات، يبحث عددا كبيرا من طلاب وطالبات الثانوية العامة 2021، عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس عبر "الوطن"، حيث تقدم "الوطن" لقرائها، خدمة لجميع الطلاب، للاطلاع على "نتيجة الثانوية العامة"، فور اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس عبر "الوطن"

يمكن لطلاب وطالبات الثانوية العامة، الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس عبر "الوطن"، وذلك من خلال هذا الرابط.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس عبر "الوطن"

1- على الطالب الراغب فى الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس عبر "الوطن"، زيارة هذا الرابط.

2- يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس الخاص به بطريقة صحيحة ومباشرة.

3- كتابة الاسم رباعي.

4- اختيار المحافظة التى يسكن بها الطالب.

5- اختيار الشعبة سواء علمي علوم أو علمي رياضة أو شعبة الأدبي.

6- كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

7- كتابة رقم التليفون الشخصي.

ووفقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فور اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 سوف يجري إرسالها إلى الكنترولات في جميع المحافظات، تمهيداً لاستخراج بيانات النجاح والرسوب وتحديد من لهم حق دخول الدور الثاني.

ولن تذهب إلى الكنترولات قبل موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عليها، وبعد وصولها للكنترولات سوف تذهب إلى المدارس ليحصل كل طالب على النتيجة بكل مادة منفصلة ويحصل على شهادته.