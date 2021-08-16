خبير اقتصاد: الدولة أخذت خطوات واضحة في استراتيجية التحول الرقمي

قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الدولة أخذت خطوات واضحة في استراتيجية التحول الرقمي، الأساس فيها هو البنية التحتية الرقمية، وهذه الاستراتيجية متعددة الأبعاد لتحقيق رؤية مصر 2030، لافتا إلى أن هذه الاستراتيجية تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري وتجعله قادرًا على مواكبة الاقتصاد العالمي إلى جانب المشاركة مع القطاع الخاص في هذا الأمر.

مصر قطعت خطوات كبيرة في التحول الرقمي

وأضاف «الإدريسي»، في مداخلة هاتفية مع قناة «Extar News» الفضائية، اليوم الإثنين، أن كفاءة تحصيل الضرائب تحتاج إلى آليات إلكترونية ورقمية تتحرك عليها الدولة، مشددًا على أن الدولة قطعت خطوات كبيرة جدًا، وتداعيات كورونا أسرعت من هذه الخطوات، مضيفًا: «ربّ ضارّةٍ نافعة».

العالم كله يعتمد على التحول الرقمي

وتابع أستاذ الاقتصاد أن الاعتماد على التحول الرقمي والشمول المالي في العالم كله أصبح كبيرًا جدًا بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، ومصر خلال عامين أو ثلاثة أعوام سوف تصل إلى شكل مُرضٍ من التحول الإلكتروني، وهناك الكثير من الخدمات أصبحت حاليًا تُقدم بطريقة إلكترونية.

الحكومة تبحث خطة التحول الرقمي

يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا يوم الأحد الماضي، مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، لبحث الخطوات التنفيذية لتطبيق منظومة التحول الرقمي.

وأكد «مدبولي» أن الاجتماع يهدف لمتابعة سير العمل والخطوات التنفيذية لإتاحة مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين على البوابة الحكومية الإلكترونية، بالتزامن مع قرب الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشددًا على أن مصر اتخذت خطوات كبيرة في سبيل التحول الرقمي، تماشيًا مع «رؤية مصر 2030» واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي، وذلك سعيًا للوصول لتحويل مصر إلى مجتمع يعتمد على التطبيقات التكنولوجية في الحصول على الخدمات المقدمة إليه.